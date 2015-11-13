商品暴跌股市跳水!全球市场怎么了？汇市将迎恐怖数据

隔夜美联储(FED)主席耶伦携多位官员先后登场讲话，大佬们基本延续了之前的论调。大宗商品市场随后遭遇“又一场浩劫”，包括黄金、原油和铜在内的商品价格全线暴跌。市场恐慌情绪升温也波及全球股市，美股隔夜大幅走低。周五(11月13日)，包括日本和中国在内的亚太股市也全线下跌。汇市中，美元指数回升至98.86附近，晚间美国零售销售数据或将再度成为引爆多头的“导火索”。

大宗商品再度“遭遇浩劫”金价真的要如高盛所料？

隔夜美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)携多位官员先后登场讲话，大佬们基本延续了之前的论调，这也对大宗商品价格构成了进一步的下行压力。

美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利(William Dudley)表示，尽管就业市场仍存在闲置状况，美联储货币政策委员会或需要尽快启动2006年以来的首次加息，等待通胀攀升过久加剧经济硬着陆风险。

“我认为，委员会开始货币政策正常化所需的条件可能将很快满足。”杜德利在纽约讲话指出，“我将继续评估未来的信息以判断经济增长是否足以令美国就业市场进一步紧缩。”

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)则指出，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹。他并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。

费希尔表示，推迟加息以抵消美元升值的影响，这样做是适宜的。但FOMC在10月会议上表示，12月升息也许是合理的。

此外，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)也在讲话中重申支持加息，并称看到利率水平锁定的状况逐渐出现。他表示，美国经济“今天非常接近常态”，尽管担忧通胀，但利率连续七年保持在零区间低端可能挑战美国货币政策的基本假定。

从最新的美国利率期货市场对于联邦基金利率的预期来看，12月加息的概率虽然小幅回落，但仍处于66%的较高水平。

12月加息日益临近，大宗商品市场隔夜遭遇“又一场浩劫”，包括黄金、原油和铜在内的商品价格全线暴跌。

现货黄金隔夜一度击穿7月24日低位1077.24美元/盎司，最低触及1074.11美元/盎司。日内欧市盘中，金价小幅反弹至1080水平附近。

从周线级别来看，黄金沿着下行通道继续走低，如果跌破1070/77的支撑，或考验2010年2月低位1045/1050附近支撑，若继续跌破该位置甚至将面临下探1000关口的风险。

加拿大丰业银行(Scotiabank)指出，从技术面上来看，黄金轻度收低于1082美元/盎司水平。这是黄金在过去21个交易日从1190-1075跌势中的第19日下跌。尽管金价盘中跌破1078关键支撑，但金价侥幸收在该水平上方。

该行预计，“若金价再度有效跌破该支撑，则将打开跌向1045(2010年低位)的下行空间，下方更远支撑甚至看向1000大关。黄金短线的任何反弹动能可能在1102(23.6%回撤位)和1119(38.2%回撤位)遭遇卖压。”

黄金如果真的跌至1050，那就意味着高盛(Goldman Sachs)之前的预言成真。高盛在之前的报告中就指出，黄金将在12个月内跌至1050水平。

该行认为，美联储仍然维持在加息轨道上，而黄金作为没有利息的资产，将会在美联储开始加息以及渐进式加息过程中一直保持受到下行压力。

高盛商品研究主管Jeffrey Currie表示，“我们认为，美联储（FED）是最终的决定性力量，为黄金的下跌添加了更多的压力。黄金是对冲美元贬值的工具。”

恐慌指数飙升全球股市遭殃 恐怖数据再掀汇市风暴?

大宗商品的“溃败”也引发了“连锁反应”，金融市场的恐慌情绪有所升温，全球股市则受累出现显著下跌。

反映市场恐慌情绪的VIX(芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数)本周以来持续上升，隔夜更是突破18关口，暗示投资者心态开始出现变化。

隔夜美国三大股指集体走低，创下逾一个月最大跌幅。截至收盘，道琼工业指数收跌1.44%至17448.07点；标准普尔500指数收跌1.4%至2045.97点；纳斯达克综合指数收跌1.22%至5005.08点。

日内，包括日本和中国在内的亚太股市也全线下跌。日经225指数收盘下跌0.51%，上证指数收盘重挫1.43%，香港恒生指数更是大跌2.15%。

之前，金融大鳄罗杰斯就警告称，美股将出现某种幅度的回调，甚至跌入“熊市”，而下次“熊市”将比过去多数空头市场更糟糕，因为企业负债太高，未来一两年可能出大问题。

股市暗流涌动，汇市则面临新的危机。根据彭博数据显示的市场中的买卖报价价差揭示，全球外汇市场恐怕难逃全球流动性枯竭的厄运。

根据彭博统计的数据显示，从澳元到纽元，再到挪威、瑞典克朗和瑞士法郎，其买卖报价的价差都在日益扩大。

这五种货币的日交易量占到了全球外汇市场平均日成交量的19%。其中纽元和瑞典克朗的平均买卖报价价差已经达到了2008年全球信贷危机以来的最高水平。

Macro Currency Group驻伦敦主理合伙人Mark Farrington表示，“与金融危机前相比，市场的流动性已经大大下降。”

他同时警告称，“早先在2007年，24小时不停运转的外汇市场流动性非常好，市场深度也不小, 可是如今，基于做市商深度和实力的外汇市场流动性实在是可怜。”

汇市流动性问题的确令人担忧，而晚间，美国就将迎来“恐怖数据”--10月零售销售，这一重磅指标能否激发市场的交易活跃度，我们将拭目以待。

北京时间晚间21：30，美国商务部(DOC)将公布10月零售销售月率，市场预期增长0.3%，前值增长0.1%。值得注意的是，这一数据经常会引发市场的剧烈波动。

东京三菱日联银行(BTMU)分析师团队在日内的报告中指出，“周五即将公布的美国零售销售数据在帮助改变市场预期方面至关重要，不过，我们认为在此阶段即便数据表现疲弱也不会显著图改变市场预期。”

欧市盘中，美元指数震荡上行，汇价回升至99.00关口下方，最高上探至98.91，这里也是5日均线所在位置。

IG证券旗下市场分析师Junichi Ishikawa表示，“美联储12月升息前景最初利好美元，就像本周初看到美元因此上涨一样，同时这也推高了风险资产。但随着高风险资产开始对美国加息前景做出负面反应，美元开始失去吸引力。”