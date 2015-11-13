别光盯着美国和中国 伊拉克才是压低油价的最大威胁！

据知名博客网站Zerohedge周三（11月11日）报道，在经历一些最初的兴奋之后，受累于原油市场需求疲弱(如中国原油进口低迷不振、中国炼油产能过剩、中国工业生产下滑)以及供应(如库存飙升)忧虑，11月原油价格大幅下滑至周期低点。然而，一个更大的问题浮现，却很少有人予以讨论。作为欧佩克产量增速最快的成员国，伊拉克11月份向美国出口了长达两英里、重约300万公吨的1900万桶原油。

过去6天中WTI原油5次收阴，日内再次暴跌3.5%，并回落至42美元/桶区间交投，为8月末以来首次。

此外，原油波动指数与原油ETF再次汇聚。

据彭博美国港口船只跟踪显示，作为OPEC12国集团中产量增速最快的原油生产国，伊拉克在过去几周中装载了多达10艘油轮的原油用于在11月份交付到美国港口。

据美国能源信息署数据显示，假如这些油轮如期到达，船上装载的1900万桶原油将是自2012年6月以来伊拉克向美国输出的最大月度出口量。

这些油轮展示了石油输出国组织成员国之间的销售竞争蔓延至全球市场，其与美国生产商的竞争加剧。美国原油生产商的产量自夏季以来有所下滑。随着贸易路线较长的油轮的需求量激增，对油轮船东而言，这意味着船只的利用率将创下7年以来最好的季度纪录。

更糟的是，为争夺市场份额欧佩克内部正竞相降价吸引买家。

当前，伊拉克的产量达到自1962年以来最高水平。在欧佩克国家之间竞相降价以吸引买家之际，伊拉克以贴水价格吸引顾客。

中东国家原油通常在全球基准之上有所溢水或贴水，以与世界上最大的出口国沙特阿拉伯等国家展开竞争。11月份，伊拉克重质原油较全球基准价贴水5.85美元/桶，为其在5月份与伊拉克轻质原油分离出来之后最大的贴水幅度。11月份，沙特阿拉伯原油价格贴水1.25美元/桶，12月贴水再增加20美分。

“定价更积极，”伦敦Energy Aspects Ltd.石油分析师Dominic Haywood指出，“受贴水诱惑，美国墨西哥湾沿岸炼油厂更有动力买进这些原油。”