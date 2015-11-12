黄金市场继续纠结1090水平 静待美联储三巨头讲话

周三黄金(1086.90, 2.00, 0.18%)市场再度下跌，触及三个月新低，周四(11月12日)亚盘虽然小幅回升，但依然在1090美元/盎司下方。周四亚盘最低触及1085，午市回升到1088美元/盎司附近。

本周接下去将有几位美联储官员的发言，毫无疑问将是后市市场的焦点。

北京时间周四22:30，美联储主席耶伦在美联储政策会议上致欢迎词。

北京时间周五01:10，纽约联储主席杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说。

北京时间周五07:00，美联储副主席费希尔在华盛顿就金融稳定与货币政策发表讲话。

除此上述美联储“三巨头”，圣路易联储主席布拉德(James Bullard)、里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)和芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周四也将发表讲话，内容都将涉及货币政策。

美联储最有份量的三位大佬上周在同一天做出12月会加息的强烈暗示，令美元多头倍受鼓舞。美联储主席耶伦和纽约联储主席杜德利均表示联储最早可能在下月加息，而美联储副主席费希尔则表示，他相信通胀率并未远低于联储目标。

自从上周的10月非农数据后，市场对美联储年内加息的预期大幅增加，使得金价大幅走低。

MKS交易员James Gardiner表示：“1084至1085美元/盎司的区域是很强劲的短期支撑，该区域下方有很大止损单。”

Gardiner说：“美元在过去几个交易日有所稳固，但仍然偏上行趋势，而这会继续打压贵金属价格。”

据外媒援引消息人士报道，日内欧洲央行正在商讨将量化宽松购债计划范围扩大至市政债券(欧洲城市和地区，如巴黎市或巴伐利亚地区等)的可能性。据知情人士了解，欧洲央行有可能扩大规模逾1万亿欧元的刺激计划。

市政债券购买计划可能是接下来数月欧洲央行的一系列措施之一，不过，一位消息人士称，12月启动该计划过于仓促，全面启动尚需时日很可能要等到明年3月。

这使得欧元前景进一步看空，美元则看涨。

目前黄金市场的下一个支撑将是7月触及的5年半低点1077美元/盎司水平。

除了黄金，其它贵金属也同样表现疲软，银价触及2个半月低点的14.22美元/盎司水平，铂金在周四触及近7年低点974美元/盎司，钯金价格则接近两个月低点。