2026年4月20日–24日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到通胀和宏观经济数据的影响，这些数据整体未能为市场提供新的方向指引。美国公布的PPI和Core PPI显示，生产端价格压力仍然保持稳定，但未出现明显加速，这使市场维持了对美联储政策的既有预期。同时，美国初请失业金人数保持在稳定水平，未显示劳动力市场出现明显降温。欧元区CPI数据确认了温和的通胀压力，对欧洲央行政策预期影响有限。总体来看，这些因素未能推动市场形成明确趋势，但导致美元走弱，并推动资金流向避险资产和股市。

💶 EUR/USD

EUR/USD在周内收于1.1763，稳固站在1.1600-1.1620区间上方。当前阻力位位于1.1810-1.1830区间，若突破该区间，下一目标可能为1.1900-1.1930区域。最近支撑位在1.1700-1.1720。与此同时，考虑到中期仍处于震荡区间内，不排除汇价回落至1.1600-1.1620区域，该区域现已转为关键支撑。另一个潜在下行因素是霍尔木兹海峡局势再次升级。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币收于77,385，成功站稳73,900-74,000区间上方，从而确认突破此前的震荡区间。当前阻力位上移至80,000。若继续上涨，下一目标可能为82,000-85,000区间，而进入85,000-90,000区间目前仍不太可能。支撑位位于73,900-74,000，其后为68,800-70,000和65,500-66,500。在价格维持在74,000上方的情况下，情景转为中性偏多，但波动性仍然较高。

🛢 布伦特原油

布伦特收于91.90美元/桶，在美国总统乐观表态后仍承压。当前阻力位位于94.00-95.00，其后为97.00-98.00。支撑位在90.40，其后为88.80和84.50。在价格维持在94.00-95.00下方的情况下，布伦特情景仍为中性偏空。中东地区持续存在的地缘政治风险以及围绕霍尔木兹海峡的局势继续维持高波动性，并不排除价格再次出现大幅波动，因此当前应优先考虑基本面因素，而非技术分析。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,835美元/盎司，再次接近局部高点。当前阻力位位于4,850-4,900，其后为5,000和5,120。支撑位在4,750-4,800，其后为4,645-4,685、4,525-4,550以及4,350-4,400。在价格维持在4,750上方的情况下，情景仍为中性偏多，但市场过热迹象正在增强。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注将集中在消费和商业活动数据上。4月21日，美国将公布零售销售数据（包括核心指标）。4月22日，英国将公布CPI，同时美国将公布原油库存数据。4月23日，美国将公布初请失业金人数以及制造业和服务业的初步PMI数据。这些数据可能在短期内影响美元、欧元及大宗商品市场走势。

基准情景：EUR/USD – 在1.1600-1.1620上方为中性偏空；BTC/USD – 在74,000上方为中性偏多；Brent – 在94.00-95.00下方为中性偏空；XAU/USD – 在4,750上方为中性偏多。





