双十一带来外汇黄金的喜讯

2015-11-11 14:59 来源：原创 作者：投资李哥 浏览数:2次

技术面：



"昨日金价触底反弹，最低收1090.05，收倒垂阴线，macd阳线，dif与dea金叉，日图关键阻力1096.86；均线结构看空，布林结构看空，4小时图macd结构看涨，布林结构看涨，均线结构纠结。当心量变引起质变。

欧元昨收倒垂阴线，均线结构看空，布林结构看空，macd结构看涨，关键阻力1.07639，4小时图，欧元企稳1.07200，macd、均线结构看涨，欧元极有可能c浪结束，或者是c2浪开始，关键看1.07639.

英镑价格企稳周图支撑1.5125；日图k线多头强势，macd结构看多，均线、布林结构看空，上方关键阻力1.5267，后期观点震荡。"

基本面：

"道琼斯指数11月10日(周二)收盘上涨30.67点，涨幅0.17%，报17761.15点

纳斯达克指数11月10日(周二)收盘下跌11.34点，跌幅0.22%，报5083.97点

标普500指数11月10日(周二)收盘上涨3.53点，涨幅0.17%，报2082.11点

伊拉克原油大批运抵美国，OPEC主动挑价格战叫板页岩油

美元指数走强后人民币早盘微跌，市场仍存干预预期"

今日观点：

综上所述，日内黄金看反弹，逢低做多为主，最佳介入1085.17，欧元反弹，最佳介入1.0270，英镑偏多震荡，最佳介入1.5043。

今日思路：

阻力位1096.86、1106.06、1138.28、1179.70；支撑位1085.17、1073.49、990.65；

1、黄金1096.86不破做空，止损1106.06止盈1085.17、1073.49、990.66；

2、黄金1097.05企稳做多，止损1085.17止盈1106.06、1138.28；

3、白银14.52不破做空，止损14.92止盈14.29、14.07、

4、加元1.3263企稳做多，止损1.3166止盈1.3317、1.3370、1.3524；

5、澳元0.7058企稳做多，止损0.7014止盈0.7067、0.7198、0.7341；

6、日元122.98企稳做多，止损122.09止盈123.59、124.20、124.96；

7、欧元1.0763企稳做多，止损1.0673止盈1.0845、1.1084、1.1404；

8、英镑1.51企稳做多，止损1.5079止盈1.5267、1.5455、1.5508；

9、瑞郎1.0019企稳做多，止损0.9978止盈1.0086、1.0153、1.0249；

10、镑日185.88企稳做多，止损185.32止盈186.91、187.68、188.45；

11、欧日132.16企稳做多，止损130.98止盈134.26、136.35、137.53；

12、原油44.03不破做空，止损44.61止盈43.50、42.97、40.46；

13、磅澳2.1486不破做空，止损2.153止盈2.1398、2.1330、2.1175；

13、美指99.18不破做空，止损99.82止盈98.05、96.92；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差