每日比特币：比特币发明者中本聪获诺贝尔提名

比特币价格周二(11月10日)亚盘震荡交投，昨日升幅遭部分回吐。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自360走高至385上方，此后震荡回落，本交易日亚盘交投于375附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自335走高至355上方，此后有所回落，本交易日亚盘交投于350水平。

火币网公布的报价显示，比特币/人民币昨日自2400走高至2550水平，此后有所回撤，本交易日亚盘交投于2480水平。

行业方面，加州大学洛杉矶分校金融学教授Bhagwan Chowdhry在《赫芬顿邮报》刊登的文章中明确表示，比特币发明者“中本聪(Satoshi Nakamoto)”已被提名为2016年诺贝尔奖经济学奖候选人。

Chowdhry认为，比特币不只是一场革命，它相比实体货币和纸币有很多优势，且其依赖于无法破解的加密代码，能被分割为更小的亚单位。比特币绕过了政府、央行和金融中介，其在金融技术领域催生了令人兴奋的创新。

不过，问题在于中本聪的真实身份仍是未解之谜。自从这位发明者2010年以“中本聪”的账号在比特币社区最后一次发表言论后，其就再未露面。

北京时间11月10日12:20，比特币/美元报377.85，比特币/欧元报350.41，比特币/人民币报2481.98。