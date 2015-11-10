美元稍作休整 多数亚币上涨

周二（11月10日）亚太时段，多数新兴亚币上涨，因美元稍作调整，但全球经济增长疲软，且美联储（Fed）料很快升息，可能限制亚币进一步涨势。

因新加坡和马来西亚金融市场逢假期休市，日内亚洲货币交投温和。

印尼盾兑美元有所上涨，此前Jakarta Post引述印尼央行行长的话报导，该行制定货币政策时把保持稳定置于刺激增长之上。

首尔东部证券汇率及债券分析师Yuna Park称，“日内亚洲货币获得喘息空间，因美元近期涨势过度，目前来看美联储12月升息的预期已经被充分消化。”

市场普遍预期美联储12月将展开近10年来首次收紧货币政策，周一波士顿联储主席罗森格伦表示12月适合升息。

Park称，“接下来亚洲货币似乎不太可能持续企稳，欧洲央行（ECB）等其他央行可能进一步放宽货币政策，但亚洲不会受惠于新增流动性。”

交易员认为，Jakarta Post报导的印尼央行行长言论，意味着该行将在一段时间内维持货币政策不变，之后才会放宽政策。

印尼央行上个月称，经济状况可能为未来降息提供空间，引燃出台货币刺激的猜测。

一些分析师警告称，如果印尼央行降息，可能引发资本外流风险。

日内韩元兑美元下跌达0.3%至1160.9，创下10月8日来最低。海外基金继续卖出韩元，抵消了当地出口商的结算需求。