美联储三巨头罕见再讲话 美元需警惕乐极生悲

11月9日讯--美元指数上周五(11月6日)大幅上涨，延续美国10月非农就业报告后的涨势。该报告显示10月就业岗位增幅远高于预期。意外强劲的就业报告扶助美元上涨，巩固美联储不久将升息的可能性，美国升息将提振美元，且吸引投资者投资美国资产。

数据显示，美国10月非农就业人数增加27.1万人，增幅创年内最高水平，预期增加18.0万人，前值增加14.2万人；美国10月份失业率为%，创2008年4月来最低5.0%，预期为5.1%，前值为5.1%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加13.7万人。



该报告提振美元全线攀升。美元兑日元触及两个半月高位，兑瑞郎升至七个月高点，兑欧元触及六个半月高位。



Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，“在一般情况下，非农就业公布之初美元会作出反应，且之后会有所回落。但今日美元没有回落，我认为，这说明市场并没有预料到就业岗位增幅会远高于预估，且市场现在预料美元涨势将持续。”



根据CME Group的FedWatch工具，交易商对美联储12月升息的预期不断增强，现在消化的升息机率为70%。



巴克莱、道明银行和法国巴黎银行均提前对美联储的升息预期，现预计美联储将在12月升息，之前预期是明年3月。调查显示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将12月升息，9月中调查时为12位。9月中的调查是在美联储9月会议后进行的，在那次会议上美联储维持利率不变。



英国莱斯银行(Lloyds Bank)分析师周五撰文称，市场在美国10月非农数据公布后需要紧盯下周美联储多位官员的重要讲话。



该行表示，美国10月非农数据表现及小时工资增幅均远好于预期，同时失业率大幅下降，进一步支持了美联储加息预期。此外，美联储主席耶伦、副主席费希尔以及纽约联储主席杜德利三大高官近期力挺加息， 目前12月加息可能性已经大幅提升。”



莱斯银行报告显示，美联储理事布雷纳德曾强调没有足够证据证明美国通胀形势正朝目标靠近，而现在语调也开始出现缓和。本周将有多位美联储官员发表讲话，其中最引人注目的是芝加哥联储主席埃文斯以及波士顿联储主席罗森格伦，这两位之前都曾反对近期加息。



报告同时指出，不过美国经济数据方面本周将会相对平静，其中10月零售销售数据和11月密歇根大学消费者信息指数预计均将进一步支持美国经济的良好复苏势头。”



CFTC美元净多仓升至逾两个月最高位



据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投资者增持美元多头押注，净多仓升至逾两个月最高位。具体数据显示，截至10月27日当周，美元净多仓升至280.7亿美元，此前一周为216亿美元，为8月中旬以来最高位。本周为投资者连续第二周增持美元净多头头寸。



美联储10月政策会议宣布维持利率不变，但声明称美联储将于下次会议上决定是否加息，加息与否将取决于经济数据的表现。美联储鸽派声明发布之后，美元重拾上行动力。美联储主席耶伦以及纽约联储主席杜德利均释放吃鹰派言论，双方均表示下个月有加息可能，但同时表示将采取循序渐进的加息步伐。



10月非农就业报告大幅高于预期，亦提振了加息预期。结果是，利率期货走势显示，下个月加息的概率飙升至70%，为2006年以来首次。最终结果是周五美元兑一揽子主要货币大幅走强并触及近7个月高位。年内迄今为止，美元已上涨近10%。



其他货币方面，欧元净多仓升至134334手，之前一周为105934手。投机商亦看跌瑞郎，瑞郎净空头头寸因此升至两个月高位。路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。



美联储三巨头将再度齐发声



美联储主席耶伦(Janet Yellen)、纽约联储主席杜德利(William Dudley)和美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)本周四将再度发表公开言论，内容应都会涉及货币政策，投资者将予以高度关注。



北京时间22:30。美联储主席耶伦在美联储政策会议上致欢迎词；北京时间周五01:15，纽约联储主席杜德利在纽约经济俱乐部就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说；北京时间周五07:00，美联储副主席费希尔在华盛顿就金融稳定与货币政策发表讲话。



耶伦、杜德利和费希尔被视为FOMC最具影响力的三位成员，来自他们三人的讲话巩固了这样一种观点：假如经济持续增长，那么下月就会成为是否加息的“十字路口”。



路透调查显示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将12月升息，9月中调查时为12位。9月中的调查是在美联储9月会议后进行的，在那次会议上美联储维持利率不变。



旧金山联储主席威廉姆斯周六表示，既然美国现在正在接近充分就业，且通胀率有可能升向目标水平，那“下一步”应该就是开始逐步加息。这番言论显示威廉姆斯目前倾向于支持12月加息。他是美联储属于中间派决策官员。



除了三巨头，波士顿联储主席罗森格伦、布拉德、里奇蒙德联储主席莱克、芝加哥联储主席埃文斯、美联储理事梅斯特等高官也将发表讲话。



BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，在下次数据发布之前，美元将继续没有负担的强势行情，然而本周美国财经事件相对缺乏，周四的美联储官员喊话及周五的零售数据将进入投资者关注视线。



Lien 表示，欧元/美元跌破1.0800支撑，至2015年4月来的最低水平，汇价在1.0660乃至年内低点区域1.0500上方都没有斐波那契等关键支撑水平阻断空方，除非欧洲央行(ECB)官员放弃宽松呼声，否则欧元/美元数周内就有可能测试1.0500。因此如果寻求非农数据的后续交易，欧元/美元任何反弹都将是参与做空的好机会。本周最为关键的风险在于央行行长德拉基(Draghi)周三的讲话，以及周五的德国GDP数据。



她还表示，澳元/美元在美元强势胁迫下走软，但对其他主要货币，汇价略为受惠于澳洲联储的中性姿态，以及联储高官言辞鸽派程度的削弱。相对而言，澳元跑赢整个主要非美阵营。澳洲联储认为，澳元近期弱势以及先前的降息举措对经济有利，然而我们依然需要等待数据转向予以经济好转的佐证。就业数据及中国宏观指标将为澳元在本周提供指引。



Lien进一步表示，最好的留最后，英镑将成为本周的“货币之星”，周三的就业数据将成为关注重点，上月PMI数据、就业形势以及制造业、服务业、建筑业活动性的纷纷改善，不过这都没有缓解英国央行的忧虑，官员上周的强烈鸽派姿态令英镑接连遭遇打击，因此英镑有机会受到就业数据强势的带动而反弹，我们认为涨势提供的是英镑/美元新的做空机会。



警惕美联储打压美元升势



美国10月非农交出了一份“堪称完美”的答案，无论新增就业人数、失业率还是薪资数据都“光芒万丈”。对于这样一份非农数据，各大分析机构的赞美之词溢于言表，12月加息(FED)几乎已经成为“一致的观点”。不过，“债王”格罗斯警告称美联储可能美联储将尝试打压美元升势。



各大分析机构的赞美之词溢于言表，加皇资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli指出，“这无疑是一份会令12月升息讨论保持下去的报告...对那些对升息一直持怀疑态度的人来说也是如此，该报告已将他们拉向讨论的另一个阵营。一项数据本身不会决定是否会加息，但像这样的数据是难以被忽视的。”



加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学家Andrew Grantham指出，非美数据将令美联储在12月加息。Grantham表示，“强劲的就业数据让美联储12月行动成为"顺理成章"的事情，其中10月小时薪资增长对于美联储政策相当"关键"。”



“债王”格罗斯亦表示，“几乎百分百可以确定美联储将于12月加息。市场可能还没准备好加息。加息对黄金造成负面冲击。”



格罗斯预计，“市场可能还没准备好加息。加息对黄金造成负面冲击，格罗斯警告称，“美联储将尝试打压美元升势，美联储或将担忧美元走强，美元走强对全球金融体系造成负面影响。”



FTN的经济学家Chris Low认为，非农数据显示“经济数据疲弱的表现已经结束，加息已成定局”。彭博数据显示，美国利率期货市场走势反映，美联储12月加息概率大幅上升至72%，之前仅为56%。



本周关键风险一览



展望本周，周初的美国 10月就业市场状况指数(LMCI)料应该能够确认就业市场的强劲反弹，美联储12月加息预期有望进一步巩固。周二，美国 10月进口物价指数稍晚出炉，周五则有美国10月PPI，数据能否锦上添花，为加息预期再添把火？在英国央行上周做出意外之举后，本周的就业数据又能带来什么样的信息呢？本周市场最终以欧元区3季度GDP和美国 10月零售销售数据收场。



除了经济数据，波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)将在当地一项会议中就经济前景发表讲话。美联储标志性鸽派人物埃文斯在上周转变论调后本周也有发言机会。圣路易斯联储主席布拉德和FOMC三位委员（耶伦，莱克和埃文斯）将在周四一起登场。紧随其后，杜德利和费希尔周五也将露面。本周美联储官员频频亮相，丝毫不输上周。



此外，英国央行周三就金融监管的未来发展方向举行公开论坛，演讲者包括英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基。



周一(11月9日)，欧洲时段将公布将公布德国9月贸易帐和经常帐。晚间关注美国 10月就业市场状况指数(LMCI)，数据或进一步确认美国就业市场强劲反弹。



周二(11月10日)，日本公布9月 贸易帐，随后是中国CPI（中国9月通胀冲高回落是央行降息的一个原因）。晚间，美国公布10月进口物价指数，在美联储即将加息之际，通胀数据是重点关注的对象。晚些时候是美国 9月批发销售数据。



美联储波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周二将在当地一项会议中就经济前景发表讲话。欧洲央行管委暨芬兰央行行长利卡宁(Erkki Liikanen)向议会经济委员会发表有关欧元区经济和欧洲央行货币政策的讲话。



周三，英国公布10月就业数据，包括失业率，失业金申请人数和三个月ILO失业率。2015年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在芝加哥大学布斯商学院全球市场计划“13万亿美元的问题：管理美国政府的债务”上发表讲话。英国央行就金融监管的未来发展方向举行公开论坛，演讲者包括英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基。



周四(11月12日)，澳大利亚就业数据，欧元区9月工业产出等。美联储主席耶伦和FOMC委员莱克，埃文斯和明年票委布拉德将登场。在上周的发言和非农就业报告后，决策者可能给出更为清晰的加息暗示。



周五(11月13日)，欧元区3季度GDP初值。美国方面则公布一串重要数据：10月零售销售，10月PPI和11月密歇根大学消费者信心指数初值。美联储二号人物费希尔和三号人物杜德利将发表讲话。