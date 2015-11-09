非农后，美联储继续找借口

技术面：



"该来的来了，该过去的过去了，令人期待令人担忧的非农就这样随着时间走了，因为非农，金价跌穿1097的支撑，触底1085.35，上周也因此收出了大阴线，macd结构看空，均线MA5与MA10结构看空，布林通道看空，日线图均线MA5与MA10结构看空，布林口展开，中轨向下，macd结构看空，但是DIF滞跌，有逆转迹象。上方阻力1097.05；4小时图，均线MA5与MA10结构看空，布林结构看空，macd结构看多。

欧元周线跌破1.0817，均线MA5与MA10结构看空，布林轨道震荡，macd结构看空，日图均线MA5与MA10结构看空，布林轨道看空，macd结构看空，4小时图，均线MA5与MA10结构看空，布林轨道看空，macd结构看多。

英镑周图均线MA5与MA10结构看空，布林轨道震荡，macd结构看空，日图均线MA5与MA10结构看空，布林轨道偏空，macd结构看空，4小时图，均线MA5与MA10结构看空，布林轨道看空，macd结构金叉看多。"

基本面：

"汇通网11月8日讯——美联储威廉姆斯周日(11月8日)表示，美联储的下一步行动是加息，至于何时加息取决于公布的数据。目前美国非常接近充分就业的水平，因此采取逐步加息的举措比较合理。虽然目前美国面临海外经济疲软的风险，不过等待加息时间过长会带来一系列的风险。

威廉姆斯表示，美国的通胀水平依然很低，但可能很快会回到2%的水平。预计2015下半年和2016年美国GDP增速将为2%。

威廉姆斯指出，美联储加息将会传达积极的信号。而且他本人并不担心加息25个基点会带来很大的负面影响。威廉姆斯还表示，美国就业参与率下滑很可能由人口统计因素导致。现在最大的担忧是，随着生产力增长放缓，人口逐渐老龄化，美国有可能会变得跟日本一样。

威廉姆斯称，逐步加息意味着比2004-2006年的加息周期要缓慢。由于全球经济前景和风险未有根本性改变，且薪资增速不是预计通胀的良好指标，美联储需要再看看现在到12月的数据如何才能决定是否在12月加息。同时，美联储的经济预测依然是传达加息步伐的工具。"

今日观点：

综上所述，威廉姆斯还是说出了美联储的心里话，其实他们就是在找理由，不加就不加呗，又何必抛绣球？非农走出了投资人的预期，但后期还得照样左看右看前看后看的，耶伦也好，威廉姆斯也好，现在说了都不算，关键还是要看数据，所以12月的事情还是留给12月吧，今天黄金技术上看反弹，欧元、英镑也看反弹。

今日思路：

阻力位1181.65、1147.13、1112.63；支撑位1102.88、1093.15、1089.58；

1、黄金1085.39不破做多，止损1073.73止盈1097.05、1116.78、1138.39；

2、黄金1097.05企稳做多，止损1073.73止盈1138.39、1179.72、1203.04；

3、白银14.88不破做空，止损15.15止盈14.70、14.52、14.25；

4、加元1.3263企稳做多，止损1.3166止盈1.3317、1.3370、1.3524；

5、澳元0.7058不破做空，止损0.711止盈0.7018、0.6978；

6、日元122.65企稳做多，止损121.86止盈124.05、124.77、124.96；

7、欧元1.0749企稳做多，止损1.0663止盈1.0900、1.1052、1.1100；

8、英镑1.5079企稳做多，止损1.4972止盈1.5150、1.5267、1.5455；

9、瑞郎1.0009企稳做多，止损0.9943止盈1.0075、1.0141、1.0249；

10、镑日185.56企稳做多，止损185.34止盈185.98、1897.31、187.68；

11、欧日132.16企稳做多，止损130.98止盈134.26、136.35、137.53；

12、原油45.41不破做空，止损46.38止盈43.16、41.90、40.46；

13、美指98.33企稳做多，止损97.85止盈99.92、101.51；