人民币“入篮”可期国际化趋势不可逆

国际货币基金组织（IMF）执行董事会将在本月底讨论人民币进入特别提款权（SDR）货币篮子的问题。根据目前各方反应来看，人民币进入SDR货币篮子的可能性很大。从程序上说，今年6月份IMF内部专门小组关于人民币被纳入SDR货币篮子的评估报告已经提交给执行董事会，而且执行董事会已经对此非正式地进行过沟通。该报告对2010年以来中国在人民币国际化以及人民币自由兑换不断取得的进展作了积极的评价，但是并没有给出具体支持或者反对的建议，只是建议将今年决定是否调整SDR货币篮子推迟至2016年9月。这曾经被外界解读成IMF将用更多时间与中国以及其他成员国协商。

SDR是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员国官方储备不足，其价值目前由美元、欧元、日元和英镑组成的一篮子储备货币决定。纳入SDR的一篮子货币需满足两个标准，一是货币发行国家的出口贸易规模，二是货币能够自由使用。

今年6月份以来，中国在金融改革开放上继续朝前迈进，上海自贸区自由贸易账户的试验昭示了未来中国资本账户开放和人民币基本可兑换的雏形，人民币境外离岸市场与境内价格不断接近，利率实现了市场化，人民币自由使用的程度进一步提高。尤其是经历了股市动荡后中国政府决定进一步在自贸区进行金融改革和开放试验的40条意见颁发后，获得了国内外广泛积极的评价。因此，从中国的角度看，人民币已经具备了IMF关于SDR计值货币广泛“自由使用”标准。

英法德意等欧洲国家政府相关部门都通过不同的形式表达了支持人民币进入SDR货币篮子的意向，只是美国官方至今没有正式透露意见。但是，美国很多智库的专家都表示了积极支持人民币“入篮”的态度，并且认为美国政府没有理由反对。

“入篮”对人民币意义重大

人民币成为SDR货币篮子中的一员不会马上带来很多利益，但是从长远看，它将进一步促进人民币国际化，使人民币在国际市场上被接受的程度进一步提高，因为这毕竟是一个货币成为重要国际货币的标志性事件。

2010年时人民币未能被接纳进入SDR货币篮子，因为IMF当时认为人民币还没有达到“自由使用”的标准。5年后的今天，人民币的国际化程度大大提高，已经成为全球第五大交易货币，人民币离岸市场已经拓展至全球主要的区域，中国的债券市场和银行间金融市场也基本上对海外开放，越来越多的企业和国家政府持有人民币金融资产。中国人民银行还与32个国家和地区的中央银行签署了人民币与其本国货币的互换协定，额度总额达到3.2万亿元人民币。这些阶段性的进展，使得人民币成为重要的国际货币。人民币进入SDR货币篮子后，相当于人民币的国际货币地位得到了IMF的认可，会在客观上使人民币在国际经济交易中被更广泛地接受。同时，由于SDR所具有的价值相对稳定和保值功能，SDR货币篮子增加了人民币后，会在客观上使一些国家增加人民币的资产作为外汇储备的一部分，人民币作为国际储备货币的阶段也将由此开启。也正是这一原因，IMF也有可能会先在本月的执行董事会议上接受人民币进入SDR货币篮子，但会等到2016年9月份再来正式实施，从而给成员国一个调整和过渡期，也可以使IMF有更多的时间来做准备。

对中国而言，人民币成为SDR计值货币之一，也就意味着中国承担的国际责任增加，人民币国际化和可自由兑换程度提高将成为不可逆转的趋势。中国金融与全球金融的联系程度会加强，外部风险的传递以及国际金融市场的冲击都会比以前更加直接，加强国内金融市场的监管和防范金融风险的任务也就更加繁重。因此，中国与其他主要国际储备货币国家之间的货币金融政策协调也将变得更加迫切。

可促进SDR更好发挥价值尺度

人民币进入SDR货币篮子对于SDR功能的增强和国际货币体系改革也有重要的积极意义。布雷顿森林体系崩溃以后，国际货币体系处于相对不稳定的动荡之中，货币汇率不稳、国际资本流动失范、投机盛行、国际失衡加剧并长期化、金融危机频繁爆发。而主要的国际货币发行国利用其国际货币的特殊地位向外转嫁调节危机的成本，小型经济体常常处于被动的冲击之中。

在国际货币体系演变的过程中，国际货币多元化的发展趋势虽然有所发展，但特里芬两难在新的环境下以新的形式继续存在。国际社会虽然认识到要加强国际合作来推动国际货币体系改革，但是改革的难点是很难找到广泛的共识和推进突破点。SDR作为现存的国际货币的补充和国际的价值尺度，有着很广泛的发展前景。目前欧洲国家和越来越多的亚洲国家都认识到扩大SDR的作用和功能是一个很好的改革内容。因此2008年金融危机之后，在G20的努力下，SDR的发行规模几乎扩大了10倍。但是尽管如此，SDR作为储备资产的规模仍然十分有限，而且也很难持续增加，更难取代现有的主权国家货币作为国际货币的现实。因此，很多学者提出了增强SDR作为价值尺度职能的建议，并建议围绕着SDR增强国际货币的合作。SDR货币篮子增加了人民币后，SDR的价值将更加稳定，而作为第二大经济体参加国际货币发行国的政策协调，对于国际货币体系改革的有效性和国际金融市场的稳定都具有不可或缺的价值。因此，SDR计值货币增加人民币不仅是人民币国际化的需要，也是SDR发挥更好的国际价值尺度职能和通过SDR来推进国际货币体系改革的客观要求。