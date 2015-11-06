“不靠谱男友”让英镑欲哭无泪 瑕不掩瑜美元王者风范尽显

备受关注的“超级星期四”终于落下帷幕。令市场始料不及的是，英国央行周四(11月5日)并未发出急于升息的信号，预计即便利率在明年整年都保持不变，通胀也仅会从目前的近零水平缓慢攀升。这令预期英国央行将在美联储加息之后不久采取行动的投资者被狠狠地泼了一盆冷水。受累于英国央行鸽派基调，英镑/美元日内暴跌逾1%，短线跳水逾百点至10月13日以来最低位1.5222。“不靠谱男友”卡尼的鸽派基调令英国央行的利率前景与美联储自此大相径庭。美联储三巨头周三均释放出了12月可能升息的信号，且近日美国经济数据大都表现靓丽，美元多头如沐春风，继续于98关口附近高位徘徊，欧元和日元则继续维持弱势。

英国央行“鸽声震天” 英镑“飞流直下”

英国央行(BOE)周四一如预期以8:1的比例维持利率不变，并表示预计首次加息为2017年初，暗示英国央行货币政策委员会并不急于上调基准利率。英镑/美元自1.5387水平跌至1.5222，短线跳水逾百点。

委员McCafferty仍投票支持加息，但没有市场所期待的支持加息委员增加的情形。此外，货币政策委员会（MPC）一致同意维持3750亿英镑资产购买规模不变。

英国央行公布的会议纪要显示，央行预计首次加息时间或将在2017年初。央行表示，预计到2017年二季度利率将位于0.8%，至该年四季度则升势1%。

这一预期令市场大跌眼镜，之前机构普遍预计英国央行将会在明年加息。甚至还有投行预期英国央行将在美联储之前升息，现在看来这一预期或许已经破灭。

之前押注英国将在明年第三季首次升息的投资者将上述预期推迟至明年底，而另一个市场尚未完全消化的预期是进入2017年一段时间后。

通胀报告中，英国央行下调了通胀预期，认为2017年第四季度的通胀率料在2.1%，2018年第四季度料为2.2%。央行认为，未来两年CPI存在下行风险，在三年时间内则风险平衡。此外，该央行还表示英国经济面临新兴市场的下行风险，自8月以来全球经济走软，因而，央行将2016年GDP预期由2.6%下调至2.5%，并将2017年的GDP预期由2.5%上调至2.6%。

在英国央行行长卡尼举行记者会期间，英镑/美元暴跌1%，至10月13日以来最低1.5222。