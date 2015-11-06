经济学家:美国3季度非农生产率上升的理由并不令人鼓舞

彭博首席美国经济学家Carl Riccadonna和经济学家JoshWright周四（11月5日）撰文称，第三季度生产率的上升力度大大超过经济学家的预期，但这未必是显示每个工人产值上升长期趋势的令人鼓舞迹象，而是短期经济增长前景不确定导致雇主短期态度犹豫的结果。从这方面来看，第三季度生产率的惊喜是一种惨胜，从长远来看，生产率的上升有助于工人实现工资上涨和生活水平的提高。不过，从短期来看，这会削弱就业市场势头，进而影响消费支出。

经济学家指出，第三季度非农业行业产值放缓，所以生产率的上升是招工以及工时减速程度更大造成的结果；在没有出现工资通胀的情况下，工时的减少将损及家庭就业收入，如果这种情况持续，这将最终压制消费； 生产率数据乍一看可能显得还不错，但是笔者希望这种趋势不要继续，至少不是以同样的理由继续（比如产值和招工增速放缓）。

美国劳工部周四公布的数据显示，第三季度生产率上升1.6%（第二季3.5%），这远远强于经济学家普遍预期的下降0.3%；尽管这一结果超过预期，但是从同比情况来看，该数据趋势依然疲弱（第三季度上升0.4%，第二季度上升0.8%）；实际上，在过去四个季度里，同比升幅趋势一直徘徊在1%以下；在过去几十年里，生产率升幅均值接近2%-2.25%。