美ADP数据好于预期，增添FOMC加息信心

技术面：

"昨日金价在美国ADP数据公布后，走势继续下行，并在之后的耶伦发表的讲话后一度跌破1115至1106.32，日线收出中阴线，均线结构看空，布林通道看空，macd结构看空，4小时图，均线结构看空，布林通道结构看空，macd结构看多，这使得金价在亚盘产生反弹测试1115阻力的动作，这也可能结果上给出日内高位做空的入场点位。

欧元昨日跌穿了1.0915以后，C浪走势健康，macd结构支持看空，均线MA5与MA10结构看空，日内继续看空；

英镑继续维持三角形震荡整理，目前空间越来越小，寻找突破时机，我们安排在本周的非农作为突破的时间点，到时候验证。在这之前不建议交易英镑。"

基本面：

"美国 10月 ADP就业人数(万) 前值：20 预期：18实际值：18.2

美国 9月 贸易帐(亿美元) 前值：-483.3 预期：-410实际值：-408.1

耶伦：通胀将重回目标水平；尚未就12月加息作出决定，FOMC认为12月加息或是合适之举，将关注经济数据，如果数据构成支持，12月份将是做出决定的一次会议，因人民币面临下行压力，中国一直在出售美债，美联储不打算增持资产，若经济数据支持，12月将作出加息决定 ，超额存款准备金率(IOER)将会是联邦基金利率上调过程中的关键工具，两者关系紧密

【股市】英国富时100指数11月4日(周三)收盘上涨30.89点，涨幅0.48%，报6414.5点

【股市】意大利富时指数11月4日(周三)收盘下跌128.45点，跌幅0.57%，报22331点

【股市】法国CAC40指数11月4日(周三)收盘上涨12.62点，涨幅0.26%，报4948.8点

【股市】德国DAX指数11月4日(周三)收盘下跌105.15点，跌幅0.96%，报10846点

【股市】道琼斯指数11月4日(周三)收盘下跌49.77点，跌幅0.28%，报17868.38点

【股市】纳斯达克指数11月4日(周三)收盘下跌2.6点，跌幅0.05%，报5142.5点

【股市】标普500指数11月4日(周三)收盘下跌7.44点，跌幅0.35%，报2102.35点

[快讯]日本央行会议纪要：许多成员认为，央行宽松取到意想之中的效果 ，许多委员会继续支持QQE，直到实现持续的2%通胀目标，"

今日观点：

综上所述，金价跌穿1139（美会议纪要）以后似乎失去了信心，多头无反击之力，昨日再度跌至上月非农反弹点1104附近。今日依然看不到多头丝毫复燃迹象，空头继续把控大局，这有可能是基于昨日耶伦发表证词后，加重了对加息的预期所造成的。目前市场期待的是非农能证明这一点，希望到时不要因为给与太多的期待而遭遇失落。日内金价走势依然高空。欧元走势高空，英镑观望，原油高空！

今日思路：

阻力位1182.09、1148.85、1115.68；支撑位1106.32、1096.96、1089.58；

1、黄金1115.68不破做空，止损1122.62止盈1106.32、1096.96、1089.58；

2、黄金1096.96跌破做空，止损1115.68止盈1089.85、1077.00、1064.42；

3、白银15.18不破做空，止损15.26止盈15.02、14.89、13.87；

4、加元1.3139企稳做多，止损1.3054止盈1.3229、1.3278、1.3327；

5、澳元0.71企稳做多，止损0.703止盈0.7223、0.7346；

6、日元121.11企稳做多，止损120.92止盈121.71、122.11、124.96；

7、欧元1.0915不破做空，止损1.0945止盈1.0771、1.0707、1.0461；

8、英镑1.5408不破做空，止损1.5478止盈1.5270；

9、瑞郎0.9903企稳做多，止损0.9874止盈0.9956、1.0009；

10、镑日186.57企稳做多，止损185.89止盈187.3、188.12、188.94；

11、欧日132.16不破做空，止损132.5止盈131.57、130.98、126.8；

12、原油46.56不破做空，止损47.67止盈45.41、43.16、41.9；

13、美指97.88企稳做多，止损97.43止盈98.33、99.92、103.37；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差