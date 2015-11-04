德拉基讲话打压欧元，黄金受影响

技术面： "昨日金价空头继续发力，在德拉基讲话的打压下，最低跌至1114.31，距离10月2日1104的反弹低点仅10美金之遥，日图金价屈居1122.78下方，均线MA5与MA10结构性看空，macd结构看空，但是力度有限，4小时布林通道、均线MA5与MA10结构性看空，macd看空，但有超卖嫌疑，周线图大势看空未改变。 欧元昨日跌破了1.0962，意味着C2浪反弹结束，考虑到MACD结构仍处于多头，因此，建议多观望4小时图布林通道收窄，均线MA5与MA10结构性看空，macd处于弱势，所以观点上仍然偏空。 英镑尽管昨日收出空中飞剑，基于布林口以及macd结构，加上8月25日与9月18日形成的下降趋势未破坏，英镑依然考虑三角形整理，因此今日仍然持看空观点。" 基本面： "【股市】纳斯达克指数11月3日(周二)收盘上涨17.3点，涨幅0.34%，报5144.4点 【股市】标普500指数11月3日(周二)收盘上涨5.6点，涨幅0.27%，报2109.65点 【股市】道琼斯指数11月3日(周二)收盘上涨85.65点，涨幅0.48%，报17914.41点 俄罗斯：俄罗斯和美国空军在叙利亚举行了联合演练。 德拉基：欧洲央行资产购买计划进展顺利，管委有意愿也有能力使用其职权范围内所有可使用的工具，单个国家可以自行决定根据欧洲央行政策采取行动以改善其经济发展状况，愿采取措施维持当前宽松政策 " 今日观点： 综上所述，金价考验1139阻力，多头能否崛起，在此一举，此位置又恰逢MA5的阻力，多头前景不佳；欧元逢低做多，短线看反弹；英镑看三角形震荡，逢高空是主要思路。 今日思路： 阻力位1182.90、1152.84、1131.24；支撑位1114.31、1105.83、1089.58； 1、黄金1122.79突破做多，止损1105.83止盈1131.24、1145.34、1152.84； 2、黄金1122.79不破做空，止损1131.24止盈1114.31、1105.83、1089.58； 3、白银15.32不破做空，止损15.6止盈15.20、15.07、14.18； 4、加元1.3054跌破做空，止损1.313止盈1.2879、1.2830、1.2781； 5、澳元0.7161企稳做多，止损0.71止盈0.7223、0.7346； 6、日元121.11不破做空，止损121.49止盈119.77、118.43； 7、欧元1.0962不破做空，止损1.0987止盈1.0896、1.0830、1.0363； 8、英镑1.5478不破做多，止损1.527止盈1.5374、1.5478； 9、瑞郎0.9903不破做多，止损0.9874止盈0.9956、1.0009； 10、镑日186.41企稳做多，止损185.79止盈187.3、188.12、188.94； 11、欧日132.74企稳做空，止损132.98止盈132.16、131.57、130.98； 12、原油47.67企稳做多，止损46.84止盈48.3、48.93、53.44； 13、美指97.12企稳做多，止损96.43止盈97.56、97.81、103.37； 本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差