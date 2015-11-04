人民币兑美元小幅走高 SDR入篮讨论引市场关注

人民币兑美元即期周三(11月4日)盘中微涨，中间价则略走弱。

美元/人民币询价系统午盘报6.3340，周二收报6.3366。美元/人民币央行中间价定为6.3343，周二中间价为6.3310。人民币兑美元即期成交额为85.39亿美元，周二半日为64.8亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5010，周二尾盘为6.5060。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.3460/6.3468，上一交易日尾盘报6.3442。

中国外汇交易中心最新更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3347。

交易员称，央行中间价继续高于周二即期收盘价，给市场一定指引，汇价仅在中间价附近窄幅波动。“今日早盘成交相对淡静，波动幅度仅约100点，而从基本面看，人民币走升的空间亦有限；离岸人民币(CNH)继续跟随在岸市场波动，两地价差亦不算大。”

交易员并称，预计短期市场多半维持窄幅震荡，“幅度方面将取决于官方态度。”

不过中国经济基本面企稳亦一定程度给人民币汇价提供支撑。新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至3个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员表示还在等待消息，具体对市场影响还要看人民币以怎样的方式加入及占比多少等。

国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。

国际汇市方面，美元周三亚市走高，与美国公债收益率走升的趋势相符，股市地区性反弹刺激了投资者的风险偏好。