金价创四周新低 德国黄金经销商依然被看好

德国黄金经销商Degussa Goldhandel继续看多黄金，并打算第一次进军亚洲的步伐。

大宗商品市场经历了今年夏天飘忽不定价格走势后，周一(11月2日)现货金价触及四周新低。但这并没有阻碍德国黄金经销商Degussa Goldhandel继续看多黄金，并打算第一次进军亚洲的步伐。

Degussa Goldhandel上周在新加坡的购物和生活区果园街设立了第一家亚太区办事处。 首席执行官罗斯巴赫(Wolfgang Wrzesniok-Rossbach)告诉CNBC，他看好黄金的未来。他认为未来1年内，相对于跌到1000美元/盎司，黄金的价格更可能反弹达到1500美元/盎司。

黄金价格在今年1月达到1,294.15美元/盎司的高位，之后在8月达到了低位的1,093.8美元/盎司。周二(10月3日)，亚洲贸易现货市场上的黄金价格接近1,132.25 美元/盎司，创下了四周来的新低。

高盛说最近在报告中指出，黄金价格的短期反弹没有改变黄金长远的的黯淡前景，尤其是当美联储正常化美国的货币政策之后。就像预期美联储加息是渐进的一样，高盛表示，黄金价格的下跌也将是渐进的。在未来3个月，6个月和12个月内，黄金价格将下滑到1100美元/盎司，1050美元/盎司和1000美元/盎司。

但是罗斯巴赫对此观点提出了反对的有力论据。他指出，黄金供应过剩和西方国家黄金ETF的投资下滑使金价在过去保持低位，但是这两个影响过去2年金价走势的主要原因已经不存在了。

罗斯巴赫指出，政治不确定性，加上资本市场的动荡，都会造成投资组合多元化的需求，而黄金被认为是一个安全的避风港。他补充说，黄金在零售方面有更大的需求，而这构成了公司的大多数业务。Degussa Goldhandel向个人投资者销售金条和金币，其珠宝和奢侈品业务也在增长中。Degussa Goldhandel还在欧洲收购废旧黄金首饰，或者是旧金条旧金币，但是这项服务尚未在新加坡开展。

罗斯巴赫表示，亚洲对黄金增长需求落后于Degussa Goldhandel的扩张计划。公司选择新加坡作为亚洲区的首个店铺地区是因为新加坡宣传其拥有“金为本”的环境。新加坡具有黄金消费的文化，黄金投资税收第，此外新加坡的金融和政治稳定都增强了新加坡的吸引力。公司需要的政治，金融，经济稳定，新加坡都能提供，而这在亚洲其他地区是几乎是不能办到。

罗斯巴赫还表示，中国作为亚洲最大的黄金消费国也在Degussa Goldhandel的考虑之中。虽然因为政府打击腐败造成奢侈品消费下滑，外界对中国经济增长放缓和黄金购买力产生担忧。

Degussa对中国的观点和野村分析师的一样。野村分析师在上周的一篇分析报告中指出，尽管黄金需求因中国经济增长放缓可能受到负面影响，但是其影响力度不会像预期的那么显著。

分析师写道，今年前三个季度，中国的黄金，白银和珠宝零售销售额同比上升了2.4%，和GDP增长放缓形成对比。 但是，分析师指出这一增长更由于零售商乘机加价，这使黄金饰品更贵，而这很可能会导致中国全国对黄金首饰的需求整体下降。

野村证券的分析师表示，伴随着黄金价格的下滑，中国消费者最初的反应很可能是避开黄金消费，转而将黄金投资视为备选投资方式。上个月的报告显示，9月份中国通过香港的黄金进口量为97.242吨， 创下了10月来的新高。

罗斯巴赫表示，将公司总部选在新加坡而不是更靠近中国市场的香港，这一决定是由于业务性质的影响。公司业务的百分之九十七是和零售客户交易，而香港市场是由批发业务驱动，但他不排除公司未来进军香港的可能性。

黄金的困境可能不会结束，从上周美联储的意见看，加息可能比先前认为的还要早。分析师表示，美国加息无疑会影响投资者对黄金的投资喜好。渣打银行投资策略师阿里(Tariq Ali)通过电子邮件告诉CNBC，随着美国开始利率正常化进程，他们估计黄金价格在2016年将逐步走低。

阿里表示，随着美联储上调利率，市场对黄金的需求很可能会进一步减弱， 因为其他资本市场的收益会降低没有利息收益的黄金投资的吸引力。但罗斯巴赫不同意美联储加息以及美元走强导致黄金需求进一步下降的观点。 他补充道，在所有国家公众舆论往往只是看黄金的美元标价，在将黄金作为避风港的国家，黄金美元计价的变化不会影响投资者对黄金的喜好。特别是像中国或者德国这样的很多国家，当地人都无法使用美元投资。对这些国家的人来说，投资黄金是应对货币贬值的手段。

Fat Prophets分析师雷诺士(David Lennox)通过电话向CNBC表示，相比黄金消费，美元走强更可能对黄金产量造成影响。雷诺士解释说，美元走强对生产者有好处。因为他们可以通过美元计价出售黄金，之后用本国货币换回收益，这将使其收益更高。

Degussa在德国，瑞士，西班牙有办事处，现在新加坡也有了。罗斯巴赫表示，公司计划十一月底在伦敦也开立一个分公司。罗斯巴赫表示，2010年创立的Degussa去年的营业额约为13亿欧元。随着今年个别月份的销售上升了30%-50%，今年的营业额在16亿欧元左右，其部分增长主要是欧洲网上销售驱动。

他表示，作为一个白手起家的公司，在这四年中每年实现巨大的业务量上升，这是不容易的一件事。