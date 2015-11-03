警惕全球货币市场再起狼烟

当美联储和日本央行、欧洲央行均告别宽松的时候，会放生什么？新兴市场的货币会发生大动乱吗？这或许与发生一次世界大战的影响差不多，当然这是货币战争。

最奇怪的是瑞郎兑美元，过去五十多年，瑞郎兑美元都是长期升值的走势，虽然短期或许会震荡，但没有改变长期升值的趋势，可是，现在的瑞郎在中长期的趋势线图上却走出一个贬值的趋势，以40季度均线为分水岭，这个含义不得不斟酌，或许瑞士央行再出什么大招，这样的可能性比较大，虽然瑞士经济的竞争力很强，一直处于世界的前几位，但长期升值的效果不断累积，也需要缓解一下压力。

雷亚尔和卢布是两个明显的例子，卢布兑美元在未来将失去参考意义，普京希望终止在国内的外币兑换，卢布兑美元就成为名义汇率，而名义汇率仅仅是一个数字，没有丝毫的意义。而雷亚尔的反弹似乎到了一个敏感的位置，个人认为已经反弹到位，结合泰铢的走势，如果雷亚尔再次回归跌势，新兴市场的货币很可能再起狼烟。

瑞郎、雷亚尔给出的信号不可忽视。





当今的货币市场是一种非常奇怪的景象，以瑞郎对美元最为奇特，奇怪的迹象会否意味着奇怪的事情发生，我们拭目以待。如果美元兑瑞郎逆转了持续几十年的跌势(我们已经习惯了这种瑞郎兑美元的升势)，内在的含义不言自明。



