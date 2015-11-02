金价上月未能越过1169月线大关，等待本周非农指引

来源：原创 作者：投资李哥

技术面：

"上周黄金最高1182.8，最低1139.02，收盘1140.46，周K长上影中阴线，布林通道向下，MA5与MA10走平，macd回到0轴，dif与dea死叉，趋势整体偏空，日图金价跌穿1140.43支撑，开盘刷出新低1134.13，MA5与MA10看空结构，布林中规走平，macd下跌放缓，dif与dea结构看空，4小时图金价在1139.46处获得的支撑，布林口展开，中轨向下，MA5与MA10结构看空，macd结构看涨，亚盘时段金价有反弹整理愿望。

欧元周五反弹冲高回落，但是MA5开始转向，macd结构看多，4小时图布林通道走平，macd结果看多，欧元C2浪反弹未果，仍将继续。

英镑周五强势反弹，草草结束空头的走势，日图MA5与MA10金叉，布林中轨向上走，macd结构虽看多，但略感动能不足，上方阻力1.5478依然未破，4小时图，多头1.5442受阻，MA5yuMA10看多结构，但macd结构看空，故亚盘时段英镑或以震荡整理为主。甚至有可能延续到欧盘，美盘时段偏向于看空。"

基本面：

"纳斯达克指数周五收盘下跌20.04点，跌幅0.39%，报5054.24点

标普500指数周五收盘下跌9.72点，跌幅0.47%，报2079.69点

道琼斯工业平均指数周五收盘下跌91.53点，跌幅0.52%，报17664.27点

欧洲央行行长德拉基：必要时将采取行动，以免偏离通胀目标

09:02:54中国 10月 非制造业PMI 前值：53.4 预期：-实际值：53.1利多美元利空金银石油

09:02:16中国 10月 官方制造业PMI 前值：49.8 预期：50实际值：49.8利多美元利空金银石油

08:59:36中国 10月 官方制造业PMI 前值：49.8 预期：50实际值：49.8利多美元利空金银石油

08:59:36中国 10月 非制造业PMI 前值：53.4 预期：-实际值：53.1利多美元利空金银石油

08:30:00澳大利亚 9月 季调营建许可年率 前值：5.1% 预期：-实际值：21.4%利多澳元金银利空美元

08:30:00澳大利亚 9月 季调营建许可月率 前值：-6.9% 预期：-实际值：2.2%利多澳元金银利空美元

08:33:49澳大利亚 9月 季调私营营建许可年率 前值：3.0% 预期：-实际值：1.5%利多美元利空澳元金银

08:33:49澳大利亚 9月 季调私营营建许可月率 前值：4.9% 预期：-实际值：-1.9%利多美元利空澳元金银"

今日观点：

综上所述，金价触底1148.98，未能越过1169月线大关，后期走势难料，高位震荡等非农，欧元技术性调整需求强烈，英镑短期震荡。

今日思路：

阻力位1185.08、1162.75、1145.74；支撑位11440.43、1134.13、1127.83、1089.58；

1、黄金1140.43企稳做多，止损1134.13止盈1145.72、1162.75、0085.06；

2、黄金1140.43不破做空，止损1145.72止盈1134.13、1127.83、1083.17；

3、白银15.55不破做空，止损15.71止盈15.36、14.95、14.30；

4、加元1.3113不破做空，止损1.3143止盈1.3029、1.2879、1.2830；

5、澳元0.71企稳做多，止损0.703止盈0.7223、0.7346；

6、日元120.67不破做空，止损121.49止盈119.77、118.43；

7、欧元1.0993企稳做多，止损1.0962止盈1.1195、1.1428；

8、英镑1.5478不破做多，止损1.527止盈1.5374、1.5478；

9、瑞郎0.9903不破做空，止损0.9956止盈0.9787、0.9716、0.9528；

10、镑日186.04不破做空，止损187.38止盈184.52、183.68、181.32

11、欧日133.12不破做空，止损134.26止盈132.16、131.57；

12、美指96.87不破做空，止损97.05止盈96.39、95.25、94.61；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差