外汇储备减少6000亿美元！摩根大通：不要慌

据数据显示，截至7月底，全球外汇储备在12个月里的降幅达到6000亿美元。根据摩根大通的报告，全球外汇储备的下降多数可能没有表面看上去的6000亿美元那么严重。

报告指出，外汇储备下降，主要原因在于美元走强削减了储备货币的币值。在此期间，美元劲扬，欧元/美元则下跌了18%，日元贬值了17%。

“尽管过去一年里储备余额显著下滑，但必须认识到，这是发生在欧元和日元兑美元均已大幅度贬值之际，”摩根大通经济学家Joseph Lupton在报告中称。

这一研究报告或有助于减轻对如下问题的担忧：发展中国家外汇储备可能下降得太快，致使他们可以用来抵御潜在汇率打击和应对资本外流的资源有限。

在过去积累外汇储备的趋势下，新兴市场经济体帮助推动全球外汇储备达到了12万亿美元。不过随着外汇储备下降，新兴市场国家停止积攒外汇储备，标志着一个长达15年的趋势发生逆转。

报告还称，随着中国在811意外汇改之后耗费了1370亿美元来稳定人民币汇率，全球储备在8、9月份加速下降。中国的实际资本流出规模可能更大，因为相关部门还使用了衍生品来捍卫人民币汇率。

虽然发展中国家仍然在从“庞大”的贸易盈余中获得美元收入，但报告称，这些国家遭受了“急剧”的资本外流。其估计，在截至7月末的12个月里，有7200亿美元资金离开了新兴市场，相比之下，之前几年的平均净流入为2000亿美元。