美联储厚着脸皮唱戏，看戏不要跟着腔调走

来源：原创 作者：投资李哥

投资李哥



2015/10/30 15:22

技术面：

"周三在美联储利率决议公布前金价冲高到1182附近，公布后金价暴跌30美金，至1152.27，收1158.66，企稳于布林中轨1157.23，周四再继下跌至1143.74，报收1147.17，日线呈中阴线，macd结构看空，MA5与MA10结构看空，但是布林轨道收口严重，黄金分割显示金价已近触及底部支撑，4小时图macd结构看多，黄金分割显示1148.04为近期底部，但是ma5与ma10结构性看空。金价走势显示冲突，故以震荡看之。

原油周三反弹后，周四未有继续走势，而macd结构看多依然，布林中轨显示震荡走势，ma5与ma10结构看涨。四小时周期也显示原油高位难下之势态。

欧元昨日返回1.0962企稳，有欲望C2走势，macd也支持这一观点，更何况1.1195空间存在，在临近月线收盘之际，空单需要谨慎。

英镑此刻则显得欲擒故纵，macd结构以及两均线结构都有点不看好空头，刚刚走出的一波空头可能就此草草收场。后期空头前景不看好。"

基本面：

"标普500指数周四收盘下跌2.65点，跌幅0.13%，报2087.7点

纳斯达克指数周四收盘下跌21.4点，跌幅0.42%，报5074.3点

道琼斯工业平均指数周四收盘下跌23.65，跌幅0.13%，报17755.87点

富时泛欧绩优300指数周四收跌0.19%，报1482.06点

美联储厚着脸皮唱戏，台下看戏要冷静，不要跟着腔调走！"

今日观点：

综上所述，金价触底1148.98，未能越过1169月线大关，后期走势难料，高位震荡等非农，欧元技术性调整需求强烈，英镑短期震荡。

今日思路：

阻力位1191.38、1186.14、1167.56、1148.98；支撑位1143.74、1138.50、1101.34；

1、黄金1148.98突破做多，止损1138.5止盈1167.56、1186.14；

2、黄金1148.98不破做空，止损1156.6止盈1143.74、1138.5、1101.34；

3、白银15.76不破做空，止损15.98止盈15.36、14.95；

4、加元1.3184不破做空，止损1.3229止盈1.3054、1.2879、1.2830；

5、澳元0.71企稳做多，止损0.703止盈0.7223、0.7346；

6、日元121.11不破做空，止损121.49止盈119.77、118.43；

7、欧元1.0962企稳做多，止损1.0834止盈1.1195、1.1428；

8、英镑1.5325企稳做多，止损1.527止盈1.5374、1.5478；

9、瑞郎0.9903不破做空，止损0.9956止盈0.9787、0.9716、0.9528；

10、镑日18563突破做多，止损184.17止盈186.24、186.86；191.22；

11、欧日132.88不破做空，止损133.77止盈132.16、131.57；

12、美指97.43不破做空，止损97.88止盈96.39、95.84、94.25；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差