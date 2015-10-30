油企全面滑向亏损局面 唯有价格回升才能唤醒噩梦

市场分析人士周四(10月29日)表示，整个原油行业正面临全面亏损局面，因低迷油价暂时并未展现出实际的回升迹象，第三季度的表现或成为噩梦的开始。

全球各大原油巨头自2014年6月以来一直在挣扎应对着油价的暴跌，期间伴随的是资本支出的大量削减、数以千计工作岗位的逐渐丧失以及多个开发项目的被迫搁置。

原油价格前景预期目前仍以悲观为主，近期大量原油企业第三季度财报纷纷显示收入锐减，亏损现象也普遍存在，同时原油行业还存在数以十亿美元计的资产减值。

康菲公司(ConocoPhillips)首席财务官Jeff Sheets称：“这个下行周期令人倍感挑战。”

相关数据显示，在欧美20家顶级油气企业中有10家已经公布了第三季度财报结果，其中有7家企业录得亏损，分别是荷兰皇家壳牌公司(Shell)、意大利埃尼集团(Eni)、美国西方石油公司(Occidental Petroleum Corporation)、美国阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corporation)、美国阿美拉达赫斯公司(Amerada Hess Corp.)、加拿大森科能源公司(Suncor)以及美国康菲公司。

壳牌公司周四公布财报显示，第三季度亏损达74亿美元，因美国北极圈勘探计划和加拿大油砂项目搁置造成了82亿美元的损失。

埃尼集团第三季度净亏损达到10亿美元，而法国道达尔公司(Total)三季度收入也大幅减少，不过表现依然好于预期。

美国最大的独立油气企业康菲公司最新公布财报显示，第三季度亏损达11亿美元，同时将2015年支出预算削减了7%。

此外，较小规模的能源企业也经历着同样的痛苦。为了保证足够的现金流应对低迷的油价环境，美国马拉松石油公司(Marathon Oil Company)大幅将季度股息削减了76%。

杰富瑞集团(Jefferies)油气行业分析师Jason Gammel称：“整个行业正快速滑向亏损区。虽然各大能源企业试图通过削减成本来改善表现，但这需要一定的时间才能展现效果，目前市场只能等待油价出现回升。”

杰富瑞集团预测数据显示，即使经过大幅的成本削减，欧洲原油企业想要保证现有的支出计划以及股息分派，油价必须在2016年回升至78美元/桶。

外媒分析师预测2016年布伦特原油价格将低至58.60美元/桶。

杰富瑞集团表示，壳牌公司目前拥有最低的现金流收支平衡点原油价格，约为每桶66美元，该公司预计将再度削减1000个工作岗位，而今年年初已大幅削减了6500个工作岗位。