FOMC会议前避险日元受追捧 警惕耶伦跟德拉基学坏

美联储FOMC议息会议周二(10月27日)在华盛顿召开。尽管市场对此次会议加息的预期已经微乎其微，但在美联储会议之前，投资者仍然保持高度警惕。从欧洲央行上周四的情况看，目前外汇市场情绪波动很大，即使利率决定不做改变，央行高层立场的变化也会对汇率产生巨大影响。日内美元走高，非美货币大部分下滑，仅日元因避险需求兑美元攀升。

欧洲央行行长德拉基上周四的讲话推动欧元兑美元汇率大幅下挫150点。市场目前正紧张等待任何来自美联储的消息。如果美联储主席耶伦言论中存在明显不利于12月加息的措辞，则美元多头将会受到巨大打击，反之如果耶伦继续坚持认为年内可以加息，那么美元多头的情绪将会被鼓舞。美元走势将继续产生连锁反应，欧元汇率与美元有密切关系，而欧洲央行12月将会重新审视货币政策，如果美元走低，欧元继续回暖至高位，那么12月会议上欧洲央行扩大QE的压力将会更大。

日元周二受到避险投资者的青睐汇率攀升，但涨势并不明显，日本央行本周也有议息会议，目前市场仍然有人猜测日本央行可能会在本周加码QE。不过周一日本内阁特别经济顾问滨田宏一表示，日本央行本周无需扩大货币刺激政策。这使日元避险属性得到一定认可。

英国周二公布了第三季度GDP数据，结果不及市场预期，年率和季率均有不同程度较上季度下滑的趋势。英国央行加息前景现在并不比其他央行的政策更为透明。此前英国央行加息预期就受到疲软通胀数据的影响。而此次公布不及预期的GDP数据则再次让英国央行鹰派受到打击。英国央行行长卡尼上周表示，如没有必要，英国央行官员不会采取行动。英镑在GDP数据公布之后也出现中幅下滑。

FOMC会议前市场高度谨慎 美国经济数据难以影响美元走势

周二欧市盘中，尽管时段内经济数据十分密集，但包括英国GDP、美国耐用品订单、美国10月Markit服务业PMI指数、消费者信心指数在内的经济数据对汇市影响有限。目前金融市场俨然进入了美联储(FED)利率决议这一重磅事件前的整理模式。不过，美元指数日内由跌转阳，汇价上行至96.96，再度逼近97整数关口。

此外，美国9月耐用品订单数据同样也影响有限。数据显示，美国9月耐用品订单月率下降1.2%、略好于预期的下降1.3%，但除去运输工具外的耐用品订单月率下降0.4%、显著低于预期的持平；且前值被大幅下修。数据公布后，美元指数一度跌至96.60日低，但汇价很快收复跌幅，并刷新日内高位至96.96，逼近97关口。

汇丰外汇策略师Dominic Bunning表示，在美联储和日本央行会议之前，市场处于“观望模式”，当前的避险情绪不会持续。“典型的风险资产价格均显得有些疲软，但波动不大，”他说，“我认为这种状况不会导致新兴市场抛售潮起，也不会导致相关避险资产走强，因为我认为相关市场的不少仓位已经了结。”

股市期市风险加大 避险情绪推高日元

周二欧市盘中，避险日元上涨，兑欧元触及七周高点，在美联储(FED)展开为期两日会议之前，投资人转趋规避风险。目前市场价格显示，预料美国本周升息的机率只有7%，但各界将密切观察美联储主席叶伦说法，以寻找是否可能在下次12月会议升息的线索。

由于此前欧洲央行表态做好准备进一步宽松政策，而且中国再次降息，令人臆测日本央行在周五会议上可能暗示扩大宽松政策，美元/日元上周下跌，一度触及两个月高位。但日元周一走强，日本内阁特别经济顾问滨田宏一表示，日本央行本周无需扩大货币刺激举措。今天股市和大宗商品等风险较高资产下跌，避险情绪进一步支撑日元。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一(Koichi Hamada)周一称，日本央行本周无需扩大货币刺激举措，因就业市场依然趋紧。

滨田宏一指出，日本央行不必急于继续放宽政策，但可以关注美国加息前景。“只要求才求职比和失业率显示就业市场依然紧俏，日本央行就可以再等待一段时间，”滨田宏一说。

关于货币政策，“我想这要由日本央行行长黑田东彦来决定。”他还说，市场对美联储(FED)将升息的猜测，令日元保持疲软，从而部分缓解了日本央行的压力。

滨田宏一表示，“只要对美联储升息的预期持续压制日元，央行行长黑田东彦就无需采取行动。”

日本央行料在周五公布的半年报告中调降原本乐观的通胀预期，但许多官员还是倾向于暂时不要扩大已十分庞大的刺激规模。央行的刺激政策实施已有两年半时间，但在加速通胀方面成效有限。

英国GDP表现不佳 英镑日内中幅回落

全球经济增长放缓之际，英国也难独善其身。英国统计局(ONS)周二公布的数据显示，英国第三季度GDP初值季率增幅不及预期，英国央行(BOE)加息前景的不确定性也随之上升。数据公布之后，英镑/美元扩大跌幅，汇价最低触及1.5318，刷新日内低位。

英国统计局公布的数据显示，英国第三季国内生产总值(GDP)季率增长0.5%，低于市场预期的增长0.6%，前值增长0.7%。同时，英国第三季度GDP初值年率增长2.3%，低于市场预期的2.4%，前值增长2.4%。

分项数据显示，建筑业萎缩2.2%，制造业萎缩0.3%，整体产量增幅自第二季度的0.7%降至0.3%。占经济最大比重的服务业增速自第二季度的0.6%加快至0.7%，创2014年第四季以来最佳表现，这主要受商业服务和金融业的提振。

市场分析人士指出，新兴市场经济的放缓已经损害了英国经济扩张的前景。

英国统计局首席经济学家Joe Grice表示：“虽然增速较此前一个季度有所放缓，但总体经济仍在稳步扩张。行业表现好坏不一。服务业增速强劲，但制造业和建筑业产出则出现下滑。”

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)随后讲话中也承认，英国三季度GDP数据显示，英国仍面对明显的全球风险。

这份低迷的数据无疑让英国央行加息前景的不确定性随之上升。英国央行行长卡尼(Mark Carney)此前表示，首次收紧政策的时机可能在今年末明年初之际变得更加明朗，但上周日他表示，如果没有必要，央行官员不会采取行动。

数据公布之后，英镑/美元应声下挫，汇价最低触及1.5318，刷新日内低位。