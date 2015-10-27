FED决议前美元“遭难” 金价惊现重大看涨信号

在本周备受关注的美联储决议之前，美元收获一大数据“噩耗”——美国9月新屋销售骤降，这令美债收益率和美元双双走低。黄金市场方面，美元走软给金价提供一定支撑，而更为重要的是，一重大看涨信号的初步形成或许预示着金价仍有进一步上行空间。

美国商务部周一(10月26日)公布的数据显示，经季节调整后新屋销售下降11.5%，年率为46.8万户，为2014年11月来最低水平，逊于此前市场预估。美元受累走低。

周一纽约尾盘，美元指数下跌0.3%，报96.85，上周周线涨幅为五个月来最大。美元/日元下滑0.3%至121.10，上周曾大涨1.7%。欧元/美元则上涨0.3%，报1.1050，自8月11日以来最低水平1.0989反弹。

糟糕的新屋销售数据也打压美国国债收益率，同样利空美元走势。指标10年期美国国债收益率跌3个基点，报2.055%，上周五触及两周高位。

市场广泛预期美联储(FED)周三结束为期两日会议后将宣布维持近零利率不变。投资者越来越怀疑美联储是否会在年底前加息。

外界曾广泛预期9月开始加息，但中国经济放缓及股市重挫，令美联储推迟行动。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)及其他官员曾表示，他们预计年底前将有必要加息。但有两位美联储理事上周呼吁要谨慎行事，令年内加息概率进一步下滑。

道明银行(Toronto Dominion Bank)高级外汇策略师Mazen Issa说道：“在美联储会议结束前美元走势面临些许的下行风险。”

野村证券(Nomura)国际汇市策略师Charles St-Arnaud说：“美联储可能会保留12月加息的可能性，但如此做的机率也是微乎其微。”

瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻伦敦的对冲基金销售主管Neil Jones表示，新兴市场疲软可能意味着美联储在周三的会议公告中发出“鸽派”声音，这将拖累美元。经济疲软已经促使中国央行(PBOC)上周降息、欧洲央行(ECB)暗示考虑更多刺激政策。

Jones说道：“对于美联储决议的担忧情绪将令美元失去一些光芒。市场本周焦点将从欧洲央行和中国央行转移至美联储。”

他指出，美国经济数据可能会表现令人失望，这将进一步拖累美元。

不过FX Analytics合作伙伴David Gilmore说:“我不认为美元已触及历史最好水平，已开始走下坡路，我认为从现在至年底美元还有很大的上涨空间。”

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势显示，交易商预计美联储在周三会议后宣布加息的机率为7%，在12月会议上加息的机率为34%。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co)经济学家Michael Feroli在报告中写道，9月份就业数据令人失望，巩固了美联储本月维持政策不变的理由。由于没有安排新闻发布会和没有发布新的预测，本周采取行动方面“已经有很高的障碍”。

位于孟买的Arthveda Fund Management Pvt.执行副总裁Vikas Gupta表示，中国央行降息将引发资金流向新兴市场。此举排除了美国今年加息的可能性；美联储的“手脚被束缚”。

鉴于欧洲央行考虑进一步降息或扩大购债等刺激举措，美联储也不得不考虑美欧之间货币政策差异扩大的利弊。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

意大利联合信贷银行(UniCredit)首席欧元区分析师Marco Valli表示：“欧洲央行的举动增加了美联储三思而后行的可能性，他们会希望留下这样的印象，仍有可能在年底加息，但很明显，在欧洲央行这样说之后，他们将力求避免让外界认为其有预先设定的政策。”

金价重大看涨信号形成

因美元涨势暂歇，金价周一在连跌三日后回稳。国际现货金周一纽约尾盘上扬0.02%，报1,164.10美元/盎司，日内高位为1,169.20美元/盎司。

金价上周五触及10月13日以来最低1,158.77美元/盎司，当日美元飙升至逾两个月最高。

布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman)分析师周一表示，美元周一走软让黄金产生一定的回暖动力。本周整体黄金走势仍然要看美联储以及其他央行政策的走向。

金市投资者静待周三结束的为期两天的美联储会议。尽管预计联储不会在会议上加息，但市场将密切关注，以寻找联储对全球经济的看法，以及会否在12月加息的线索。

由于市场对美联储首次加息的预期已经延后至明年，因此10月以来已经有不少投资者重返黄金市场。若之后美联储加息，则仍将对金价构成一定的打压，因黄金自身不能像股票和债券那样产生利息或分红。

分析师指出，目前黄金的技术面情况正在发生潜移默化的改善，50日均线已经略微上穿100日均线，形成所谓“黄金交叉”。

盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen稍早曾说道：“黄金的技术图表正越发向好，这可能是过去一个月对冲基金调整风险敞口的一大理由之一。如果未来50日均线能够与200日均线形成金叉，对交易员而言无疑是更加重磅的看张信号。”

他预计，今年年底金价将上涨6.7%至1250美元/盎司。

此外，当前黄金ETF持仓也是接近7月以来的最高水平，且上周五公布的数据显示，10月20日当周，对冲基金和货币基金经理增加了COMEX黄金和白银的多头头寸，至2月以来最高。

RJO'Brien旗下的全球市场策略部的副总裁Dan Izzo表示： “我认为金价将会突破1,200美元/盎司，因美国数据转弱，且此次中国双降的影响巨大，以中国目前的情况来看，我未看到美联储能在12月加息的情境。”

不过仍有一些投行依然看空黄金的前景。

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)在上周三的报告中重申，预计未来一年金价将跌向1000美元/盎司。同时，法国兴业银行(Societe Generale)与荷兰银行(ABN Amro)也均预计明年金价将走低。