新屋销售让美多头扫兴 央妈双降后人民币表现冷静

外汇市场本周继续聚焦美国经济数据方面消息，美元周一(10月26日)受到意外下滑的新屋销售数据影响未能守住上周站上的97大关。新屋销售数据意外大幅下滑给美国房地产市场此前一连串良好数据加上了一个不和谐的结尾。非美货币则借助美元的疲软全线上升。

美联储本周将会召开FOMC联邦公开市场委员会议息会议。尽管因之前异常疲软的美国经济数据等因素影响，市场对美联储本周加息已经不抱希望，但美联储方面的言论和消息仍然会让投资者提高警惕。9月会议声明以及会议纪要的措辞近期受到市场关注。“中国”一词以及“美元”一词的使用频率都在9月会议上出现大幅攀升。10月会议之后按照惯例不会有新闻发布会。但市场情绪目前仍然相对紧张。

中国人民银行上周五宣布降息降准，消息让人民币汇率受到一些下跌压力。但周一中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，五中全会将讨论并制定中国第十三个五年计划。交易员们表示，五中全会的召开以及考虑SDR货币篮子评估等近期因素，市场上做空人民币的情绪不高。

同时中国央行放开利率浮动上限之后，一些分析人士担心市场可能会出现恶性竞争、高息揽储等问题。但从周一的情况看，市场目前整体走势保持健康。中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。易纲讲话表明中国人民银行方面对于放开利率充满信心。

新屋销售意外下滑 美元失守97大关

据今天的一份报告称，美国9月新屋销售意外暴跌，创下10个月以来的最低水平，打乱了该国房地产市场今年迄今稳步复苏的节奏。

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国9月新屋销售年化月率暴跌11.5%至46.8万户，预期下跌1.3%，前值修正为增长5.2%。

报告称，9月新屋销售暴跌，主要受到该国东北部地区所拖累。9月东北部地区的新屋销售跌幅创纪录之最，超过所有经济学家的预期。

数据公布之后，路透社点评称，在连续两个月增长之后，美国9月新屋销售大幅不及预期，录得2014年11月以来最低，表明美国新屋市场出现短期放缓；但放缓只是暂时，因其他房地产报告已展现房产业强劲回暖的一面；另外，每月的新屋销售数据往往是不稳定的，因其从小样本中获得。

新屋销售意外暴跌，创下10个月以来的最低水平，打乱了该国房地产市场今年迄今稳步复苏的节奏。美元指数上周强势拉升后，本交易日美元指数跌至96.75，但目前跌势还算温和。

央妈双降遇上五中全会 人民币小幅下跌

继央行上周五降息，以及降准之后，人民币兑美元即期周一小幅收跌，交投情绪偏冷静。交易员指出，日内市场交投相对平稳，对“双降”的做空情绪遭遇中共十八届五中全会今日开幕对冲，另外市场对人民币纳入特别提款权（SDR）存乐观预期，均助力汇价平稳。

交易员指出，双降令市场看贬人民币情绪持续，但央行入市干预以及五中全会开幕限制了人民币跌势，离岸市场亦有所回升，但在岸和离岸CNH价差仍在400点左右，为套利活动提供空间。短期人民币料仍延续区间双向波动。

香港财资协会公布的数据显示，10月26日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.3927。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，双降利空人民币汇率，人民币未来贬值压力依然较大，预计短期央行仍可能会积极维稳，汇率较大概率维持双向波动，但中长期而言，只要宏观经济不企稳，则人民币贬值的压力就很难消失。

中国央行上周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是继8月25日之后央行又一次双降。央行同时并放开存款利率上限。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

“整体市场上没有做空cny的情绪，而且加上央妈会持续干预，（做空）情绪就没起来。”一外资行交易员指出。

离岸市场上，1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.5335元。中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3510。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

利率市场化进展顺利 暂未现高息揽储现象

上周五中国央行(PBOC)宣布“双降”，并一举取消存款利率浮动上限。市场担心，这可能引发银行业内出现高息揽储现象，令盈利形势已十分严峻的中资银行业再遭遇一次“霜降”打击。不过，从本周初的情况来看，在央行指导下银行未现高息揽储，分析人士预计央行不会短期之内彻底放开对率的管控，仍会通过其他形式间接干预。

央行在降息降准后发布两份“答记者问”中解释，放开存款利率上限后，仍将在一段时期内继续公布存贷款基准利率，作为金融机构利率定价的重要参考，同时表示其“将对高息揽储、扰乱市场秩序的金融机构予以自律约束。”

在“双降”之后，国金证券最新发布的报告显示，根据上市银行最新公布的存款利率情况，本次降息并完全放开存款利率管制后，16家上市银行的活期存款利率较基准利率下浮11%；3个月、6个月、1年期上浮27%-30%不等；2年、3年期则分别上浮12%和4%。

国金证券银行业分析师马鲲鹏表示，“除3家城商行外的其他上市银行活期存款利率第一次出现较基准利率打折的现象，存款价格管控是理性且有效的。”

中国央行(PBOC)副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。

央行网站刊登的新闻稿指出，易纲称，在利率市场化的同时，更要强调健全央行的利率调控体系，建立更好的金融市场利率传导机制。且对市场利率也要有一定的监督和自律管理，要有一定的“牙齿”，对市场上出现的个别不正常现象要进行管理。

“要加强对利率的引导和有效调控，充分预见各种可能发生的风险，稳妥推进中国的利率市场化进程。”易纲说。

他指出，中国经济逐渐强大，要求有与之相匹配的金融市场和金融产品。利率市场化则是通向健全和完善的金融市场的必由之路。