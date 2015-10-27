新一轮宽松潮！美元多头“坐享其成” 日元恐步欧元后尘？

上周金融市场意外连连，欧洲央行(ECB)德拉基发出扩大QE和降息信号，中国央行(PBOC)随后意外宣布“双降”，宽松大旗飘摇在市场上空。本周，投资者将迎来美联储利率决议，在本月加息基本无望的背景之下，联储声明中是否会传递12月行动的信号成为了最大的看点。周一(10月26日)欧市盘中，美元指数小幅回撤至97关口附近，现货黄金则窄幅震荡于1160美元/盎司。

宽松大潮下央行“人人自危” 美联储如何应对？

上周金融市场中又传来一股强劲的“宽松风暴”，欧洲央行(ECB)德拉基发出扩大QE和降息信号，中国央行(PBOC)随后意外宣布“双降”，引发市场剧烈波动。

欧洲行长德拉基(Mario Draghi)在新闻发布会上宣布将在12月重新检视政策，他同时表示如有必要，QE(量化宽松)打算实施到2016年9月或者更长时间，QE可以在规模、构成和期限上进行调整。此外，德拉基还透露欧洲央行还讨论了进一步下调存款利率。

中国央行也不甘落后，央行周末宣布宣布将一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.50%。同时，中国央行下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

中国和欧洲央行高举宽松大旗，这也令其他主要经济体央行感到“压力山大”，英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)上周六就“口风突变”，他表示不能保证肯定会升息。

卡尼(Mark Carney)在接受采访时称，目前处于低位的英国利率不能保证必然上调，不过家庭应该为借贷成本的升高做好准备。

卡尼表示，“如果我们认为存在升息前景与可能(只是可能而非确定)，那么让英国民众了解这一点非常非常重要，他们可以做好准备。不过，若事件表明那不会发生，升息并不合时宜，那么我们将做正确的事情，不会调整利率。”

英国央行露出“临阵退缩”迹象，这让投资者对于本周的美国和日本央行利率决议感到更加“难以捉摸”。

北京时间周四(10月29日)凌晨02：00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，发表政策声明。从当前最新的期货市场预期来看，美联储加息的概率仅为6%。

既然本月加息无望，联储声明中是否会传递12月行动的信号成为了最大的看点。法国巴黎银行(BNPP)v策略师指出，美联储政策声明可能会下调对美国经济和就业市场形势的预估，而全球形势带来的阻力似乎略有缓解。

摩根大通(JP Morgan)经济学家Michael Feroli预计，美联储政策声明或将维持首次升息条件方面的指引不变，并继续指出美国经济活动步伐温和，对劳动力市场的描述会“更微妙”。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)则表示，“我们预期相对较小的措辞调整和有趣的讨论直到11月会议纪要时才会公布。在这个阶段，我们仍认为加息概率分布平均。12月是我们模型预测的第一次加息时间，但有很大的可能推迟，这取决于未来的经济数据。”

美元多头“闲庭信步”暴跌之后欧元何去何从？

美联储决议泰山压顶之际，美元多头却“闲庭信步”。美元上周借欧元大跌之际“攻城略地”，将之前的不利形势一举扭转。

日内欧市盘中，美元指数窄幅震荡于97.00附近，汇价最低触及96.75。上周受到欧洲央行和中国央行消息面的影响，美元指数最高一度触及97.20水平。

技术上看，日图级别中，美元指数上周突破短线阻力位96.70，5日均线上穿10、30和60日均，MACD指标红色动能柱继续扩大，RSI指标位于60附近，短线消化获利盘之后，汇价仍有进一步上行的空间。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)外汇策略全球主管Marc Chandler称，价格行动凸显了我们看多美元的分歧不仅受美联储加息时间的推动，也受其他央行正在采取的措施和将要采取的措施的推动。这种分歧还未达到顶峰，而且至少在明年还不会达到。

巴克莱(Barclays)日本首席外汇策略师Shinichiro Kadota称，总的来说，目前全球关注焦点为央行和货币政策。例如美元/日元汇价即被风险偏好普遍改善推高，而不是仅靠日本央行宽松政策的希望。

从持仓水平来看，杠杆基金上周减持美元净多头头寸三分之一，美元多头持仓降至2014年8月来的最低水准。这也暗示美元多头持仓有较大的上升空间。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至10月20日当周，美元净多头头寸减少46,008张合约，报92,051。同时，10月20日当周对冲基金上周增持英镑净多头头寸14,796张合约，减持欧元净空头头寸10,407张合约。

欧元上周遭遇重大挫折，德拉基新闻发布会发出宽松信号让投资者选择集体抛售欧元，欧元/美元一度跌破1.1000关口，最低1.0994。

日内，欧市盘中，欧元/美元小幅反弹至1.1030附近，短线汇价出现超卖迹象，但上升的空间或将有限。

大华银行认为，“我们发现汇价在近期大跌之后，已经进入超卖区域。除非在1-2个交易日内能跌穿1.0970，否则自当前水平强势反弹的风险将上升。”

FXStreet分析师Omkar Godbole指出，欧元/美元日图基本出现超卖，预计汇价一旦收盘于1.1100上方，多头将回归。若收盘跌破1.1000，恐打开跌向1.0954(6月29日低点)的大门。

日本央行宽松压力山大 日元空头“卷土重来”？

除了美联储利率决议之外，日本央行(BOJ)利率决议也是本周的另一大重头戏。在全球央行宽松压力之下，投资者需要谨防日银提前“扣动扳机”。

本周五(10月30日)，日本央行将公布利率决议，稍后14:30日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将举行记者会。之前，黑田东彦曾经在2014年10月意外扩大质化量化宽松(QQE)。

根据彭博最新公布的调查显示，在接受采访的36名经济学家中，有15名预计日本央行会在本周的会议上增加货币刺激。

市场分析人士认为，尽管日本央行恐将会下调对于通胀的预期，但多数日本央行官员倾向于推迟扩大已经规模巨大的刺激计划。

SMBC Friend Securities首席市场经济学家Mari Iwashita称：“日本央行可能维持温和经济复苏预估不变。若如此，即使下调经济和物价预估，日本央行仍将维持货币政策不变。”

日本内阁特别经济顾问滨田宏一(Koichi Hamada)日内的表态也支持这一观点。他指出，只要就业市场维持紧张局面，日本央行周五可以不进一步放宽政策；

滨田宏一表示，“在在劳动力市场趋紧，美国升息预期打压日元之际，日本央行没有必要放宽政策。央行可以在进一步放松政策前稍作等待。”

日元的多空双方也在焦急地等待央行的最终决断。日内欧市盘中，美元/日元震荡回落，最低下探至120.77，将上周五的涨势大部分回吐。

市场分析人士表示，美元/日元在121.00区域获得主要支撑，且该水位下方一路都存在支撑位。而汇价在上方则存在卖盘打压，121.50区域的卖单最多。

大华银行(UOB)分析指出，本行仍维持看多美元/日元的观点，且若升至121.75目标位上方后，预计将进一步测试122.40阻力。汇价短期出现超买信号，但隐含动能指标仍显示汇价在未来几个交易日将进一步走高。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在最新的分析报告中指出，“虽然近期市场风险偏好改善，但我们仍认为日元会获得支撑。本行的这一观点在本周所面临的风险是日本央行货币政策会议。”

该行预计，“日银会在此次会议上修正经济预期，许多市场参与者预计日银还会在此次会议上进一步宽松。但我们认为，近期日银官员的言论降低了当下进一步宽松的风险。剔除食品和能源价格因素后的日本CPI数据近期正在走高。”