金价空头力度疲弱，当心反弹破位

来源：原创 作者：李哥

技术面：



昨日金价再收长上影阴线十字星，与上周五K线组成并列看空组合信号，MA5与MA10结构看空，macd结构看空，4小时图显示金价下行力度有限，macd结构信号低迷，日内黄金谨慎看空；欧元昨日反弹，难得站上1.1050，又受MA5阻力，macd结构空头已显疲惫，C浪需要修整！日内小心反弹，英镑反弹MA5线遇阻，多头前景不佳，macd结构看空，强度有限，需谨慎对待。

基本面：

"[快讯]纳斯达克综合指数上涨2.84点，至5034.7点，涨幅0.1%

[快讯]标普500指数下跌3.97点，至2071.18点，能源股领跌

[快讯]道琼斯指数跌23.65点，至17623.05点，苹果、雪佛龙领跌

彭博经济学家Maxime Sbaihi撰文称，欧洲央行担心通胀预期，央行行长德拉吉上周已明确表示了这点。中期通胀指标依然远低于欧洲央行目标，因为经济闲置产能保持高位，而填补产出缺口的速度慢于预期。在相关通胀预期出现持续上升之前，欧洲央行可能会保持宽松偏向。

德拉吉在上周四的新闻发布会上指出，基于调查的短期通胀预期自欧洲央行管理委员会9月份会议以来一直下降；“但是中长期通胀预期在我们上次开会后虽然出现一些下降，但是自那以来已回升，并且基本持平，”他表示

短期通胀预期已下降，就像上周五欧洲央行对专业预测人士的季度调查所最新显示的那样；欧洲央行官员们上周四开会时可能已看到一个先期数据"

今日观点：

综上所述，金价今日偏空震荡，逢低做多为主，欧元和英镑反弹高空为主。

今日思路：

阻力位1200.93、1191.38、1181.82、1168.74；支撑位1154.11、1147.95；

1、黄金1168.74不破做空，止损1176.99止盈1154.11、1147.95；

2、黄金1154.75不破做多，止损1147.95止盈1165、1170.57、1181.82；

3、白银15.85企稳做多，止损15.61止盈15.98、16.38；

4、加元1.3156跌破做空，止损1.3237止盈1.3013、1.2870、1.2504；

5、澳元0.7227企稳做多，止损0.7202止盈0.7281、0.7359；

6、日元121.11跌破做空，止损121.86止盈119.77、118.43；

7、欧元1.105跌破做空，止损1.1195止盈1.0995、1.0940、1.0551；

8、英镑1.539不破做空，止损1.5464止盈1.5307、1.5150；

9、瑞郎0.9798企稳做多，止损0.9673止盈0.9838、0.9878、1.0161；

10、镑日185.63跌破做空，止损186.24止盈183.45、181.27、

11、欧日133.55跌破做空，止损134.68止盈133.13、132.71、129.75；

12、美指96.41企稳做多，止损95.88止盈97.50、97.95、98.71；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差