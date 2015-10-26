美元、欧元、日元、英镑及加元本周展望

美元、欧元、日元、英镑及加元本周展望报告。内容如下：

美元：仍在修正 看空

我们仍维持美元处于修正阶段的观点，即便我们意识到修正阶段可能快要结束了。从基本面来看，美元回调的理由犹存。比如，中国经济状况和美联储更多的鸽派倾向。本周将公布一系列美国经济数据，这些对于美联储决议来说很关键。数据表现走强或令美元最终走高。而另一个美元所面临的风险是油价。油价若再度下跌会令美元承压。

欧元：德拉基效应 看空

意外鸽派的欧洲央行决议令我们改变了对欧元的观点。欧银暗示-0.20%并非是利率的下限。德拉基清晰地表明了进一步降息、也可能进行更多的资产购买。流动性上升及低利率的结合对欧元来说是最大的利空因素，会对欧元构成打压。此外，欧银认为欧元汇率对欧元区通胀水平来说也是个负面影响，表明欧洲央行将专注于阻止欧元上涨。

日元：日银尚未准备宽松 看多

虽然近期市场风险偏好改善，但我们仍认为日元会获得支撑。本行的这一观点在本周所面临的风险是日本央行货币政策会议。日银会在此次会议上修正经济预期，许多市场参与者预计日银还会在此次会议上进一步宽松。但我们认为，近期日银官员的言论降低了当下进一步宽松的风险。剔除食品和能源价格因素后的日本CPI数据近期正在走高。

英镑：FDI资金流支撑英镑 中性

我们预计英镑短期仍将获得支撑，甚至有所走高。市场风险偏好的回暖会对英镑构成利好。毕竟，英镑对全球资产市场表现高度敏感，和金融市场波动率相关度也很高。此外，中国对英进一步投资和英国外资直接投资(FDI)资金流也将支撑英镑。本行对英镑/美元的短期目标指向1.58水平。

加元：转而更为谨慎 看空

加拿大央行上周更为鸽派的措辞，令我们考虑在四季度进一步看空加元。宏观市场的稳定，新政府潜在的财政刺激政策，会在短期内对加元构成支撑。但未来几个月经济数据预计走软，而加拿大央行也清晰地为进一步宽松敞口大门，这会打压加元。我们将伺机做空。