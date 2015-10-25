市场周评：万万没想到！ 中国央行和德拉基轮番轰炸市场

本周金融市场无意间掀起“惊涛骇浪”，原本周初市场还沉寂在相对清淡的交易情绪中，但周四欧洲央行（ECB）行长德拉基的一番讲话彻底打破了市场的平静，德拉基的意外鸽派言论无疑令市场措手不及，欧元多头惨遭暴打，欧元/美元应声下挫200余点，美元则受助大幅飙升，与此同时黄金遭受重挫。而全球股市则因流动性扩大而全面攀升，刺激套息交易，澳元、纽元和加元等高息货币在美元走强的背景下仍保持坚挺。

然而本周令市场为之震慑的“大戏”并非止于欧洲央行，周五（10月23日）中国央行（PBOC）毫无预警宣布实施“双降”举措，下调存款利率和存款准备金率，这令市场参与者们“万万没想到”！尽管此前市场多数分析师就预期中国央行年内还会有降息降准空间，但谁也没料到会来得如此之快，杀得市场个措手不及。

中国央行宣布实施“双降”之后，市场出现剧烈波动。外汇市场方面，美元指数延伸涨势并进一步上攻突破97大关，最高触及97.20。非美货币则整体回落，欧元重伤之余再“躺枪”，在遭受欧洲央行行长德拉基言论的重击之后欧/美进一步加剧跌势，周五最低触及1.0994，并最终以较长阴线收跌。英镑/美元整体回撤触及1.5304低点，日元兑美元更是一路走软触及121.48低位。澳元和纽元周五虽也在分别触及0.7296和0.6864高点后震荡走软，但整体展现出一定的抗跌性，纽约时段尾盘进入盘整态势。

商品市场方面，周五现货黄金短线飙升至1179.40美元/盎司，但随后大幅回撤触及1158.81低点。现货白银短时间内也一度触及16.08美元/盎司高点，但最后也自高位大幅下挫。周五美国WTI12月油价收跌0.78美元，跌幅1.72%，报44.60美元/桶。

股市方面，周五中国央行宣布双降后，欧美股市全线大幅飙涨，标普500指数收涨22.64点至2075.15点，涨幅1.10%，为8月19日以来首次收于200日均线上方、且是8月19日以来首次录得2015年迄今收盘上涨；纳斯达克综合指数收涨111.81点，涨幅达2.27%，报5031.86点；富时泛欧绩优300指数收涨1.91%，报1490.01点，2日交易日累计上涨4%；法国CAC 40指数收涨2.53%报4923.64点；德国DAX 30指数收涨2.88%报10794.54点。本周道指累计上涨2.5%，标普500指数累计上涨2.1%，纳指累计上涨3.0%。

债市方面，周五美国基准10年期国债价格下跌17/32，收益率上涨6.0个基点至2.081%；30年期美债价格下跌25/32，收益率上涨3.9个基点至2.898%；2年期美债价格下跌2/32，收益率上涨4.4个基点至0.641%。

本周要闻盘点：

中国央行“双降”迎“霜降” 金融市场再掀“惊涛骇浪”

周五（PBOC）在毫无征兆的背景下意外宣布实施“双降”举措，即自2015年10月24日起将1年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.50%。同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以进一步降低社会融资成本。其中金融机构1年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整；个人住房公积金贷款利率保持不变。

这也是央行自去年11月启动降息降准周期以来，连续第五次降息、第四次的降准。尽管此前市场对央行年内第四季度还会再度祭出宽松举措以刺激经济的预期从未断过，但似乎谁也没料到会来得这么快，如同我们似乎还未真正感受到秋天的萧瑟就不觉间迎来“霜降”。

早前网上就流传这样一个段子：“刚刚市场急跌，正打算减仓，一同事突然给我说周末要双降，立马停止了操作，然后我问他你怎么知道的，他说看黄历，我一查才知道，还真是‘霜降’！”没想到一个调侃的段子竟然成真，这恐怕是段子手们自己也始料未及的。

霜降是二十四节气之一，每年公历10月23日、24日左右，节气含有天气渐冷、初霜出现的意思，是秋季的最后一个节气，也意味着冬天的开始，霜降时节，养生保健尤为重要，民间有谚语“一年补透透，不如补霜降”。那么央行此次“双降”是有意为之，借节气之寓暗示为股市冬天作出储备？还是无意巧合，我们无从得知，但可以知道的是这一举措意味着超强流动性的释放，刺激全球市场风险偏好升温，对股市无疑是一重大利好。受此影响，在经过周四（10月22日）欧洲央行的“暴风骤雨”后，市场再度因中国央行而掀起“惊涛骇浪”。

外汇市场方面，经过周四的暴跌之后，欧元/美元延伸跌势一度下穿1.10大关，最低触及1.0994，并在上周连续第3个交易日以阴线收跌，“旧伤未愈又添新伤”，欧元此刻“内心几乎是崩溃的”。

而美元指数则“不费吹灰之力就坐收渔翁之利”，上周后期美元连续3个交易日以阳线收涨，周四受德拉基讲话提振大幅飙涨后，周五受中国央行双降影响进一步上扬，上一交易日纽约时段上破97大关，尾盘更是刷新8月中旬以来高点97.20。美元/日元更是延伸反弹连续7个交易日以阳线收涨，周五临近收盘时刷新121/48高点。此外周五澳元/美元则冲高触及0.7296高点后大幅回落，纽约时段尾盘陷入窄幅整理格局。

中国央行本次如此果断“双降”，令全球市场风险资产彻底按捺不住了。周五央行这一刺激行动公布后，欧美股市全线大幅飙涨，标普500指数收涨22.64点至2075.15点，涨幅1.10%，为8月19日以来首次收于200日均线上方、且是8月19日以来首次录得2015年迄今收盘上涨；纳斯达克综合指数收涨111.81点，涨幅达2.27%，报5031.86点；富时泛欧绩优300指数收涨1.91%，报1490.01点，2日交易日累计上涨4%；法国CAC 40指数收涨2.53%报4923.64点；德国DAX 30指数收涨2.88%报10794.54点。本周道指累计上涨2.5%，标普500指数累计上涨2.1%，纳指累计上涨3.0%。

债券市场方面，受中国央行意外双降影响，周五美国基准10年期国债价格下跌17/32，收益率上涨6.0个基点至2.081%；30年期美债价格下跌25/32，收益率上涨3.9个基点至2.898%；2年期美债价格下跌2/32，收益率上涨4.4个基点至0.641%。

“央妈”突击“双降” 是否为2015年最后一“松”？

周五（10月23日）晚间再度出其不意重拳出击，同时下调存贷款基准利率和金融机构存款准备金率，并一举取消了存款利率浮动上限。虽然市场参与者和观察人士对央行放宽早有预期，但都坦承央行动手的时机出人意料。目前市场焦点转向年内接下来2个月决策层是否还会祭出更多宽松措施来支撑经济，本次“双降”是否为2015年最后一“松”？来听听投行们的观点。

摩根大通（JP Morgan）中国首席经济学家朱海斌：此次降息可能是整个降息周期的结尾存款准备金率仍有下调空间。下调政策利率对于降低企业以及地方政府的利率负担、从而控制金融风险更有帮助，但是对于经济增长的直接影响有限。

彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰和彭博经济学家陈世渊：年内的最后一次降息应该已经完成，预计决策层将认为信贷增速的反弹势头积聚，今年内可能不再降息，从而保留一定的政策操作空间。中国央行依然比大部分其它国家央行有更多的政策空间，但并不意味着空间很大。

麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊：预计2015年底之前中国央行不会再降息，但预计还会降准一次。

渣打中大中华区经济学家丁爽：预计年底前不会降息，除非通胀率持续下跌，但预计年底前将再次降准50个基点。

西班牙对外银行驻香港的经济学家夏乐：年底前降息空间不大，但仍会有50基点降准空间，来对冲外汇占款减少对流动性的影响。

瑞银集团特约首席经济学家汪涛：预计年内央行还将再降息一次，可能在12月，并在2016年再次降息，将一年期存款基准利率降低至1%、1年期贷款基准利率降低至3.85%。同时预计年内还将再降准50-100个基点，2016年底之前累计再降准300个基点。

民生证券研究院执行院长管清友、研究员朱振鑫：央行仍有可能通过下调名义利率的方式来降低实际利率，实际利率还是很高，通胀仍然低迷。时点上难以判断，可以盯住CPI和PPI，如果CPI和PPI下行超预期（尤其是CPI），那么未来仍有降息的可能，降息的次数肯定不如降准多。降准的次数绝对不止一次，未来可能会看到多次降准。

申万宏源债券：未来央行降息、降准等政策仍可期，中国未来2-3年经济仍将延续下行走势，降息、降准以及其他的宽松政策仍将继续出台。9月底已经有中国台湾、印度实施降息，欧洲央行也释放宽松信号，市场对美联储年内加息预期也进一步回落，在当前全球经济下行及通缩压力较大的情况下，未来预计有更多的国家加入再次宽松的阵营。

海通证券姜超、顾潇啸：央行宽松周期仍将持续，目前中国内需萎靡，经济下行压力仍在，短期通缩风险升温，货币增速回落，意味着未来货币宽松仍有空间。

招商银行同业金融总部刘东亮：有理由认为，央行的宽松举动将会持续至2016年，预计明年1年期存款基准利率可能降至1.0%以下，不排除央行未来会酝酿推出类QE政策。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩：未来央行降准对冲的可能性仍然存在，央行再度明确表明保持流动性合理充裕的态度，预计短期内跨境资本持续流出的局面难以逆转，造成基础货币被动回笼。

“超级马里奥”再显鸽派神功 欧元多头惨被打爆

周四（10月22日）欧洲央行（ECB）行长德拉基在货币政策决议公布后发出了最为鸽派的声音，12月推出新的宽松举措已成大概率事件，受此影响，欧元多头惨遭暴打，当日汇价便应声暴跌2%至2个月低点。

超级马里奥不负“欧元杀手”称号，再度展现了口头干预的绝技，其本周货币政策会议上的讲话可谓最明确的表明了欧洲央行接下来的鸽派立场。

那么德拉基究竟说了什么，能让欧元多头被震慑而元气大伤？

周四欧洲央行宣布维持三大关键利率不变，但德拉基在会后新闻发布会上暗示，三位成员主张在周四的会议上就采取进一步宽松行动。并称欧洲央行将于12月扩大经济刺激规模，并且保留了扩大资产购置措施规模和进一步下调存款利率这两个选项。同时指出央行正在研究新的刺激措施可能最早在12月推出，必要时将准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

存款利率方面，尽管德拉基没有直接承认何时将扩大刺激规模，但德拉吉表示量化宽松可以在规模、构成和期限上进行调整，欧洲央行对政策工具进行了非常充分的讨论，这表明欧洲央行在增加刺激举措上势在必行。更重要的是，德拉基使用了大量的措辞来表达进一步宽松的可能，这包括：如有必要，准备好采取行动；对通胀保持警惕，准备在必要时采取行动。如果预期恶化，将必须调整QE；准备好使用所有工具。高盛此前表示，削减存款利率10个基点相当于欧元/美元的200点。高盛的基本面预期也是基本的预期是欧洲央行将首先扩展当前的QE至2016年9月。

QE方面，德拉基在新闻发布会上表示，12月份必须重新审视货币政策宽松的程度，在职责范围内，欧洲准备好使用所有工具，若有必要。如有必要，QE将实施至2016年9月甚至更晚时候，将一直实时QE，直到通胀迈向欧洲央行目标水平。

通胀方面，德拉基认为，由于油价下跌，欧元区近期通胀仍将低迷，但随着油价下跌的基数效应减弱，通胀率到今年年底应会回升，预计2016、2017年通胀将抬升，核心通胀率基本面稳定。将密切关注通胀风险。

德拉基讲话后，欧元多头惨遭暴打，欧元/美元当日便大跌200余点至2个多月来低位，美元指数则受助大幅上扬，黄金也遭打压而暴跌。