德拉基意欲加大QE计划，欧元应声而下

来源：原创 作者：李哥

技术面：



昨日金价走势过山车，德拉基讲话未能打压金价下行，虽然开始受到初请数据强劲的打压回落，最后也未能受到德拉基讲话影响而继续回落，相反，反而强劲反弹，尽管尾盘收盘回落，但是早盘开盘走高这也是一种企稳的迹象，日图显示均线MA5与MA10死叉，macd走势空头，4小时周期显示金价在1164.48获得支撑，macd放出阳线，dif与dea金叉，金价在亚欧盘时段预计继续寻找1170.5的阻力。欧元则在德拉吉讲话期间，下跌2800点，录得2个月的新低，，日图K先走出完美的C浪！macd当前强势看空，日内关注1.1150的阻力。英镑也相应的受到了欧元的影响，日图头部构造完成，macd走势看空。

基本面：

" 德拉基称，欧洲央行将于12月扩大经济刺激规模，且保留了扩大资产购置措施规模和进一步下调存款利率这两个选项。并指出欧洲央行管理委员会讨论了一系列的选择方案，受此影响欧元/美元跌至2个月低点，德国 2年期国债收益率创纪录新低，德债期货大涨。

反映市场对欧洲央行行动预期的市场利率显示，2016年4月以前，央行下调存款利率的可能性接近100%，在今年12月货币政策会议上采取行动的可能性为50%。

周四欧洲央行维持3大关键利率不变，但德拉基暗示，货币政策委员中由3位成员主张在周四会议上就采取行动。

存款利率方面，德拉基表示，欧洲央行讨论了将存款利率从目前的-0.2%进一步下调，同时考虑了其他政策工具。央行准备好按照职权使用一切政策工具，也非常充分地讨论了在必要情况下可以使用的政策选项。

结论就是，欧洲央行准备在必要时采取行动。央行已经向各委员会下达任务，要求对各工具进行研究，德拉吉称，央行持有的并非“观望”的立场，暗示目前的问题已经不是央行是否会行动了，而是如何行动。

对于QE能否成功，德拉基表示，欧洲央行自2014年6月开始实施的货币政策措施，不仅令企业和家庭借款环境出现了改善，也促使信贷在欧元区范围内流动。

决策者的结论是，1月宣布的措施和2014年开始实施的宽松举措对于经济产出和通胀回归央行2%的目标是非常关键的。

而QE是延长还是扩大，德拉基表示欧洲央行将会在12月重新检视刺激和政策宽松的程度，量化宽松可能延长至9月以后，在央行官员们看到通胀前景出现持续的调整之前，都将持续下去。德拉基表示，央行也可以改变所有货币政策工具的规模、构成和设定。

通胀风险方面，德拉基看到经济增长和通胀前景存在下行风险，通胀的部分下行风险来自于产出缺口较大。他预计，新年交替之际，通胀率将会上升，而核心通胀率将维持稳定。与此同时，短期通胀预期已经下降，但中长期指标出现了反弹，自9月会议以来基本维持不变。

全球风险方面，德拉基表示，欧元区经济增长的风险来自于新兴市场不确定性的加剧，可能会对欧元区出口商品的海外需求构成压力。

欧洲央行正在密切关注风险，这些风险可能令通胀水平进一步下行。央行还简短讨论了移民问题对欧元区经济的影响。该问题显然会大幅增加劳动力的供应，但现在就评估其对货币政策决定的影响为时过早。

纳斯达克指数10月22日(周四)收盘上涨79.93点，涨幅1.65%，报4920.05点

道琼斯指数10月22日(周四)收盘上涨320.55点，涨幅1.87%，报17489.16点

标普500指数10月22日(周四)收盘上涨33.57点，涨幅1.66%，报2052.51点"

今日观点：

综上所述，金价今日继续看空，高位1171上方可与埋空单，英镑不破1.5463可继续空单，欧元1.1151附近可继续空。

今日思路：

阻力位1200.93、1191.38、1181.82、1172.82；支撑位1151.63、1147.95；

1、黄金1172.82不破做空，止损1181.8止盈1151.63、1147.95、1114.07；

2、黄金1153不破做多，止损1147.95止盈1165、1172.82；

3、白银15.98不破做多，止损15.98止盈15.48、15.28；

4、加元1.3064企稳做多，止损1.2994止盈1.3122、1.3194、1.3450；

5、澳元0.7202不破做多，止损0.7158止盈0.7281、0.7359；

6、日元120.88不破做空，止损121.23止盈119.64、118.40；

7、欧元1.1151不破做空，止损1.1245止盈1.1024、1.0694；

8、英镑1.5425不破做空，止损1.5464止盈1.5307、1.5150；

9、瑞郎0.9709企稳做多，止损0.9663止盈0.9738、0.9767、0.9973；

10、镑日185.7企稳做多，止损185.3止盈186.55、187.3、188.12；

11、欧日134.1企稳做多，止损133.4止盈135.34、136.59；

12、美指95.88企稳做多，止损95.52止盈97.5、97.95、98.4；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差