决策分析：欧元没来得及做空？ PMI能给个机会吗？

汇市概况：周五(10月23日)亚市盘中，多数货币温和交投。在昨日暴跌后，欧元/美元展开了合理的小幅反弹。对于那些之前未入场的投资者来说，焦急的是能否找到新的入场做空机会。

毕竟，既然欧洲央行一定要进一步宽松的，那么从中长期来看欧元/美元必然还有下行空间。但现在入场的话，入场点太低。晚间欧元区PMI数据能否给出机会？

本交易日北京时间16:00，欧元区将公布10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值。市场预期为51.7，低于前值的52.0。

如果该数据向好，欧元/美元会进一步反弹。如果欧元能反弹至1.12附近的话，则做空成本相对较低。不过，若该数据也疲软的话，则欧元短线单边下行的行情将得到加速。

日内焦点、风向标：

16:00 欧元区 10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值

20:30 加拿大 9月消费者物价指数

主要货币走势分析：

欧元：周五亚市盘初，欧元/美元开于1.1106，汇价盘中温和反弹。从技术上看，欧元/美元日图MACD绿色动能柱放大，KDJ指标向下。从日线图来看，欧元短线下行风险持续。

日元：周五亚市盘初，美元/日元开于120.68，汇价盘中小幅回撤。从技术上看，美元/日元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，美元/日元短线将进一步上行。

澳元：周五亚市盘初，澳元/美元开于0.7216，汇价盘中持续走高。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱收缩殆尽，KDJ指标向下。从日线图来看，澳元短线下行风险犹存。