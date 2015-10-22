高盛慌了：我们的黄金风险警告本身具有重大风险

随着黄金价格反弹渐如佳境，华尔街顶级投行对于自身看空年内行情的观点已有动摇。

高盛集团(Goldman Sachs)大宗商品分析师Max Layton指出，金价自7月低位反弹近8%，年内迄今为止行情基本持平，黄金已经跑赢大部分商品。的确价格接近我们“年内缓慢下跌”的预测，不过我们也看到了其他迹象。

金价的反弹伴随着Comex市场投机性头寸的调整，7月、8月和9月早些时候，投机性多头头寸都在逐步建立，与此同时，空头回补也在配合价格的抬升。而且近期投机性头寸仍在设立新的多头。

另有分析人士认为，金价下跌背后另有玄机，头寸调整幕后的动因在于，各大主要央行都失去了公信力。

美联储在明确表态做好年内加息的准备后似乎无法兑现，即便勉强加息，实际经济形势还是会迫使美联储降息或转而求助QE，就像日本在2000年8月份经历的那样。如此这般，美元为首的货币价值令人无法信服，金价自然而然地往上反弹。

高盛在金市报告中进而写道：

展望后市，我们的经济学家认为25个基点的加息仍有可能在12月货币政策例会上发生，2016年会累计加息100个基点。美联储决策者已做出暗示，如果经济和市场环境一如预期，则未来的加息路径将符合我们的预估。

不过我们的团队也只有60%的把握，因为经济和市场相关不确定性普遍存在，经济数据有可能比美联储委员预计的更差。

高盛也承认，美联储在长期维持基准利率在极端低位的做法突然改变，实际情况可能会偏离核心计划，金价新一轮上涨行情出现的风险很高：

虽然我们的基本预期是美国实际利率走高同时金价走低，但重大风险正在酝酿中——如果美联储意外在12月宣布维持利率在现有水平不变。

不过新常态均衡下，利率水平依旧存在不确定性，这也是预示金价将下跌的信号。总体上，我们的金价预期维持不变，3个月、6个月和1年的报价预期分别为1100、1050和1000美元/盎司。