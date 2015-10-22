中英高层聚焦钢铁产业 习近平发话称已削减千万吨产能

昨日中国国家主席习近平明确表示，中方已经削减7000多万吨钢铁产能。习近平的表态显示，和英国领导人一样，中国高层也很重视英国钢铁业危机带来的影响，因为英国厂商大多认为这是中国倾销所致。

据英国路透社报道，习近平昨日访英期间提到：“中国钢铁业已经削减产能7780万吨。”稍早一位同声翻译错将这一数字译为7亿吨。同日，中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创向《中国日报》表示，英美媒体有关英国钢铁业裁员的报道有失公允，英方的问题不在于中国低价出口钢铁，而是自身竞争力减弱。

习近平访英期间正值英国钢铁行业危机日盛。此前路透报道介绍，仅在本月，被裁撤或是岌岌可危的英国钢铁业岗位就超过4000个。英国业内认为这主要源于中国同行倾销产品。就在习近平访英前一日，全球财富500强企业印度塔塔钢铁公司(Tata Steel)将旗下英国业务裁员1200人直接归咎于大量廉价产品的进口，特别是来自中国的钢铁产品。

在全球16亿吨钢铁产量中，中国占近一半。随着国内经济增长减速，今年中国钢铁出口量将达到创纪录的1亿吨，以帮助消化估计高达3亿吨的闲置产能。李新创则指出，英国媒体未能提供价格和进口统计的详细数据，无视了中国对英投资帮助英方在2014-2015财年创造约5000个就业岗位的事实。

据彭博新闻社报道，英国首相卡梅伦的发言人Helen Bower昨日表示，卡梅伦将与习近平在伦敦会晤时提及英国钢铁行业的严峻问题。Bower认为，英国钢铁行业面临许多挑战，中国出口钢铁的竞争性价格是挑战之一，全球产量过剩和钢铁价格下跌也是一些挑战。

李新创认为，当前全球钢铁市场疲弱，所以业内竞争激化，中国的钢铁厂商能以有竞争力的价格提供高品质的产品与服务，

“因为其他竞争对手的成本高、效率低就指责中国，这毫无用处，不能解决他们的根本问题。”

“如果你还守着过时的传统业务不放，你就会赔钱，失去商机……中国已经在调整，英国为什么不能？”

以下彭博图表分别展示了中国金融危机以来的钢铁产量增长变化，以及全球基准钢铁出口价格几乎同期下跌的走势。