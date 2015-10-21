中国经济“打喷嚏” 蒙古政府“患感冒”

中国经济在“打喷嚏”，出口严重依赖中国的邻国蒙古已经“患感冒”。目前蒙古政府计划缩减公务员规模并降薪，还考虑出售一些国有企业的资产。

蒙古将近九成出口品、主要是煤炭、铁矿石等大宗商品都销往中国。今年大宗商品主要消费国中国经济增长明显下滑，三季度GDP同比增速降至6.9%的六年新低。今年以来，中国对铁矿石等大规模工业化必需的资本支出(capex)型大宗商品的需求显著减少，今年上半年仅煤炭进口量就同比大减38%，上半年全球煤炭期货价格也跌破每吨60美元，跌至近十年来最低谷。

面对中国经济增长减速和大宗商品跌价的双重打击，蒙古经济陷入困境，其GDP增速降至3%左右，2011年还曾经超过17%。今年1-9月，蒙古对华出口额降至30亿美元，同比减少17%。彭博新闻社报道提到，蒙古独立研究机构Mongolian Metal & Mining Research的创始人Dale Choi评论称：

“中国一打喷嚏，我们就得了感冒。这就是现在的情形。我们确实很受影响。”

下图可见，去年对华出口占蒙古出口总量的88%。

本月初蒙古财政部长Bolor Bayarbaatar公布了应急紧缩措施，预计到今年年底，全年政府财政赤字将达到5亿美元，约占GDP的4%以上。

若国会通过上述紧缩措施，蒙古政府将启动一系列削减支出的行动，包括公务员裁员、降薪及合并政府机构。为增加收入，蒙古政府还会出售国有发电站和邮局的股份。彭博报道称，那些国企是前苏联时代的产物，本来一直亏损经营，现在政府再也无力支持。

去年8月，中国和俄罗斯最高领导人陆续访问蒙古国。华尔街见闻当月文章指出，蒙古寄希望于吸引中俄的资金。当时，蒙古经济增速连续四年萎靡不振，通胀高企，本币更是大幅贬值到历史最低点。与力拓集团关于蒙古Oyu Tolgoi铜金矿的矛盾令该国国际投资一落千丈，去年上半年，外商投资同比暴跌70%。

最近《参考消息》援引日本媒体报道称，蒙古谋求摆脱依赖矿产资源和对华贸易的增长模式，对日本的投资寄予厚望。今年8月底蒙古总统表示，期待今后进一步与日本发展经济关系，还呼吁日企加大对蒙古的投资。