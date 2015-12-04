OPEC料维持当前产量政策 沙特提议减产希望不大

周四(12月3日)援引消息人士称，石油输出国组织(OPEC)本周五(12月4日)的石油大会上可能决定延续当前的生产政策，而沙特也已经告诉其他OPEC成员国，不打算提出限制产量的建议。

三位OPEC代表和消息人士表示，该组织周五将维持产量，不调整日产3000万桶的生产上限，继续执行保护市场份额的策略，而不选择减产支撑已经接近七年低点的油价。

与此同时，OPEC可能推迟到2016年才会对产能上限做出技术性上调，以因应印尼的回归，但一名消息人士表示，OPEC可能技术性调整正式产量，以适应当前日产超过上限150万桶的速度。

他们表示，沙特正式提出OPEC减产建议的希望不大，因为正如一家行业刊物的报导，这要取决于和非OPEC产油国的联手行动。

据Energy Intelligence周四报导，沙特将提议各方达成一项协议，以平衡油市并提振油价，协议内容包括一些困难度甚高的条件，要求OPEC成员国伊朗和伊拉克限制产量增长，以及让俄罗斯等非OPEC产油国参与减产。但随后沙特一位消息人士对，该报导“没有根据”，但拒绝进一步说明

此外，俄罗斯和伊拉克也迅速回应称，他们没有减产的计划，伊朗称一旦西方取消对该国的制裁，将大幅增加产量，因伊朗被人为限制供应，让其他OPEC国家长期受益。

一位消息人士称，在周四的部长级非正式会议上，沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，沙特“没有提议每日减产100万桶”，欧那密称沙特将坚持其策略，即反对没有非OPEC产油国协同参与的减产，这显然是指俄罗斯。

另一位消息人士指出，“由于成员国之间分歧很大，OPEC不会作出采取行动的决定。由于造成供应过剩的主因不只是海湾国家、而是伊朗，现在这种分歧更大；伊朗想要争回自己的市场份额。”该人士是从OPEC一名部长处获得的消息。

尽管周五OPEC会议的结果相当明显，但也存在一种可能性，即OPEC承认成员国产量超过官方上限的现实，将总配额从日产3000万桶，提高到与当前水平一致的3150万桶。OPEC数年前取消了生产配额制度，多数成员国一直是自行决定产量，并无监督的机制。

官方产量上限若拉高至与实际生产一致的水平，或有助于弥补OPEC与非OPEC国家之间的分歧。双方最近一次合作是在大约15年前，当时双方在1998年金融危机之后进行减产并拉高油价。