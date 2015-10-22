宝钢董事长：中国钢铁产量或缩减20%

中国第二大钢铁生产商宝钢集团董事长称，中国钢铁行业正在流失大量现金，每个生产商都感受到这份痛苦。宝钢预计，全国钢铁产量可能缩减20%。中国钢铁行业规模居全球之首。

宝钢集团董事长徐乐江周三表示，钢铁行业今年前8个月亏损总计180亿元人民币(28亿美元)，而去年同期盈利140亿元人民币。他表示，产量可能最终缩减五分之一，与美国和其他地区的经历相符。

他表示，如果从欧洲、美国、日本之前的经历来看，钢铁行业经过了痛苦的重组，钢铁产量都下降约20%；中国最终也会出现这种情况，不论这需要多久。减少20%的是产量，不只是产能。

由于经济增长放缓，中国钢铁需求下滑。中国钢铁行业在经历几十年的扩张后进入了逆转。中国向全球市场增加钢铁供给，这导致钢铁价格下跌，钢铁企业盈利下降，以及国际贸易摩擦增多。目前，中国钢铁产量占到全球一半。据世界钢铁协会，中国今明两年钢铁需求将继续放缓，延续1995年以来的负增长趋势。

今年前9个月中国钢铁产量为6.089亿吨，较去年同期下降2.1%。

然而在这钢铁行业的冬天，宝钢巨资投入的湛江项目于上月正式投产。

宝钢股份9月27日晚间公告称，公司投资建设的湛江钢铁基地项目(简称“湛江钢铁”)的一号高炉于9月25日上午10点正式点火。一号高炉于2013年5月17日开工建设，设计炉容5050立方米，年产铁水410万吨。湛江钢铁预计将于2016年9月全面建成投产。建成后，项目粗钢规模将达到875万吨。

在规划之初，湛江项目被认为是宝钢增加产能重要一步。

作为中国业绩最优秀的钢铁公司，宝钢上半年实现合并利润总额44.0亿元，同期国内大中型会员钢企实现利润16.4亿元。钢铁制造主营业务营业收入下降最多，同比下降20.5%，而与之相辅的加工配送业务也出现较大程度下跌，同比下降18.4%。