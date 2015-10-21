新屋开工带美元回补跌幅 加拿大改朝换代加元复苏

欧洲央行本周将会公布利率决议，周二(10月20日)欧元一度在欧市开盘后走高，但美元在随后公布的新屋开工数据引领下重获前进动力，回补了之前的跌幅。目前市场尽管仍然担心美联储年内可能不会加息，但美元已经较此前高位回落不少。同时欧洲央行周四的利率决议有一定可能出现进一步扩大QE的可能，这让欧元存在一定的下行压力。

美国房地产数据支持了美元的走势，日内公布的9月新屋开工增长6.5%，远超过市场预期以及前一个月的水平。劳动力市场复苏是美国经济复苏目前一个重要的动力来源。受到美国劳动力市场紧缩的鼓舞，美国消费者信心近来没有受到通胀和海外因素的影响，消费者继续稳定寻求购买新房让建商们对未来市场继续抱有信心。

美联储方面周二多位官员出场露面，但不管是纽约联储主席杜德利、美联储理事鲍威尔还是美联储主席耶伦本人都并未提及货币政策和经济形势。下周美联储将会举行FOMC货币政策例行会议。此前疲软的经济数据已经让市场对于美联储10月加息不存希望。同时近期美联储理事塔鲁洛、布雷纳德的鸽派言论，以及一直支持年内加息的杜德利临阵倒戈的局面让市场认为，美联储可能直到明年3月的会议才会首次加息。

英国央行鹰派阵营相对更加凋零，周二英国央行MPC委员麦卡弗蒂表示，英国央行应该避免在进行金融危机后首次加息时行动滞后。麦卡弗蒂在近来多次英国央行会议中均投票支持加息。而目前市场预计英国央行可能将会在明年初加息。英镑走势近期良好，从此前的低位出现回调。周二英国女王伊丽莎白二世接待了访问英国的中国国家主席习近平。预计本周内两国贸易的利好消息还将会继续刺激英镑的走势。

加拿大明天将会公布隔夜目标利率，市场普遍预计加拿大央行将会维持利率不变。加拿大央行目前利率维持在0.50%水平，分析人士认为尚有继续降息刺激经济的空间。但加拿大联邦大选之前，为了不带来更多政治不确定性，加拿大央行一直按兵不动。周二加拿大大选结果出炉，自由党击败执政的保守党获得绝对多数票，小特鲁多当选加拿大新一任总理。这让加元出现回升迹象。自由党上台后首要目的就是要扩大债务上限，通过政府开支刺激经济，而同时可能会对传统的石油工业支持减少，加元和原油价格都可能将会受到一定的影响。

新屋开工力保美元不失 良好涨势支撑经济复苏

据今天公布的一份报告称，美国9月份新屋开工增加，这是住宅房地产业将继续提振世界最大经济体的一个信号。

美国商务部公布的数据显示， 美国9月新屋开工增长6.5%，折合年率为121万套，高于市场预期并且是八年来第二高的数据。

美国商务部还在今天的报告中称，建筑许可下滑则暗示反弹将会缓慢成形。

受到就业市场改善的鼓舞，美国消费者通过房屋和汽车等大件支出继续维持美国经济的坚挺。薪资涨幅回升将能让更多家庭具有筹集首付的能力，从而维持住房地产行业的增长势头。

数据还显示，美国9月建筑许可下滑5%至110万套，为3月份来最低。

数据公布之后，华尔街日报评论称，美国9月新屋开工总数年化数据表现好于预期，主要受到多栋房屋建筑的提振，多栋房屋建筑在9月激增18.3%，与此同时独栋房屋建筑也增加0.3%；低利率和强劲的就业市场是促使房市向好的主因，建筑商表示对未来房市的发展充满信心。

欧洲央行利率决议临近 分析人士指出1.14是欧银官员心理底线

彭博策略师Vassilis Karamanis周二(10月20日)在最新的技术分析中指出，即使欧洲央行(ECB)本周宣布按兵不动，欧元的上行风险也将是有限的，投资者的情绪和技术指标仍暗示汇价承压。

欧洲央行(ECB)本周四(10月22日)晚间就将公布利率决议，之前市场一直担心欧银或意外提前祭出“扩大QE”的利器。

Karamanis在分析中表示，欧元/美元空头承压的主要风险来自于欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)传递较市场预期更为偏于鹰派的论调。

他预计，一旦上述预期实现，欧元/美元有望上测8月24日高位1.1714。

不过，Karamanis认为欧元的上行风险也将是有限的，投资者的情绪和技术指标仍暗示汇价承压。数据显示，上周欧元的杠杆基金净空头虽然小幅下降，但仍由于欧元处于1.1400时的水平。

期权市场中也是类似的情况，下个月到期的欧元/期权头寸大部分集中于1.0700/1.1500水平区间内。

值得注意的是，1.1400或许是欧洲央行的心理敏感位置，之前欧银官员科尔等人多次在欧元/美元接近1.1400上方时对汇价进行口头干预，引发欧元的显著下跌。

英国央行唯一“鹰派”再发声 升息必须避免行动滞后

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)周二称，央行在进行金融危机以来的首次升息时，必须避免行动滞后。

“如果央行货币政策委员会要实现逐步升息的计划，并尽可能减少对家庭和企业造成的干扰。我们需要避免落后于中性利率走势。”他指出。

其还表示，“我个人则认为，这相当于为不宜过迟升息提供了更多的理由。”

麦卡弗蒂是当前央行货币政策委员会(MPC)中唯一支持升息的委员。在关于改善企业信贷环境的演讲中，他的立场也没有缓和的迹象。

他表示，随着经济遭遇的阻力变小，中性利率料在2017年以前逐步上升。

加拿大改朝换代 小特鲁多或为加拿大带来新面貌

加拿大联邦大选结果周二揭晓，特鲁多(Justin Trudeau)领导的自由党意外获得大胜，这也意味着哈珀(Stephen Harper)领导的保守党9年执政宣告结束。三菱日联(Mitsubishi UFJ)国际投信随后指出，加拿大大选结果利好于加元。

根据外媒公布的开票结果，联邦自由党以超过180席次的巨大优势，赢得本次大选，并将组成多数派政府。而在本次联邦大选中，总计338个国会议员席次，170席次为赢得多数派政府的门槛。

据外媒报道称，本次大选一直到末期，自由党的支持率一直落后保守党及新民主党。不过，形势在正式投票前的最后一周发生了扭转，特鲁多领导的自由党民调支持率一下蹿升至领先地位，超出保守党约7个百分点。

特鲁多承诺实施变革，使加拿大政府恢复魅力、青春和领导力。市场分析人士指出，自由党之所以能在选战最后一刻后来居上，应归功于特鲁多提出不在乎赤字的预算。他许诺，在执政头3年，每年将有100亿加元的赤字，大肆从事基础建设，创造工作。

同时，特鲁多还承诺执政后第一件要做的事，便是立法为中产阶级减税。此一保证亦打动了许多原支持保守党的选民。

值得注意的是，特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多(Pierre Trudeau)曾经自1968年4月开始，担任加拿大总理长达16年之久，直至1984年6月退休。

日内欧市盘中，美元/加元震荡回落，汇价最低触及1.2989水平，刷新日内低位。三菱日联(Mitsubishi UFJ)国际投信认为，加拿大大选结果利好于加元。