创纪录！全球央行&政府8月"疯狂"抛售美国长期国债

美国财政部(Treasury Department)日前公布的一份报告显示，外国政府和央行在8月份抛售的美国长期国债金额创下纪录高位，尤其是曾经力挺"华府"的比利时8月所持美债规模骤降448亿美元。

美国TIC报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据，包括外国购买和出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向，用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。美国股市更多是受到本国经济状况和企业盈利状况的影响，而债市和美元则对国际资本流动数据更为敏感。

数据显示，美国国债的最大外国持有者--中国所持美国国债在8月份增加17亿美元，至1.27万亿美元；日本持有1.20万亿美元，将上个月下降38亿美元；比利时所持金额下降448亿美元，至1107亿美元。

美国财政部的数据包括一个声明，称在第三国托管帐户中的一国资产不会反映证券的真实所有权，因此只看归于单一国家的持仓可能会有误导。美国银行的David Woo等分析师一直把比利时看作是中国买卖美国国债的中转站。

Woo还真指出，将比利时的抛售"嫁祸"给中国将更有道理，因为在中国8月出乎意料让人民币贬值引发贬值押注之后，可能一直在卖出美国国债以支持人民币汇率。

据本周稍早的一份报告，德意志银行首席国际经济学家Torsten Slok表示，截至7月底止12个月，不少国家的央行净1年期以上美国国债规模，累计达到1,230亿美元，创1978年有纪录以来最高，对比这之前一年，各国央行净买入美国国债270亿美元。