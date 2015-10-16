两大利好"重磅来袭" 油价"终于"止跌回升

周五(10月16日)欧市早盘，国际原油期货价格延续亚市的上涨势头，"终于"止住了持续一周的跌势，因投资者押注美国产量下滑将减轻全球供应过剩局面，而且美国的汽油和馏分油库存降幅超过预期。

与此同时，支撑油市的另一个因素是亚洲股市周五持于两个月高点附近。“预期油价将以谨慎有序的方式展开反弹，供应严重过剩的局面将持续到(明年上半年)。”德意志银行的Michael Hsueh在一份报告中称。

尽管如此，但是分析师仍然谨慎提醒油价反弹可能不会持久，更多原油供应料来自伊朗。布伦特原油期货本周迄今已经跌去4.5%，5月以来更是大跌了逾25%。

“市场目前是在对美国原油产量下降作出反应，美国原油生产重回下行趋势，”辉立期货投资分析师Daniel Ang说道。“即便油价现在走高，伊朗供应重返市场，也可能将油价重新打压下来。我认为今年余下时间油价下行的可能性更大。”

今年10月第一周油价大幅上扬，因市场乐观预期美国产量下降可能削弱OPCE增加供应的影响。根据美国能源信息署(EIA)本周的预测，美国页岩油产量11月料创纪录最大降幅，为连续第七个月下跌。

EIA数据显示，美国上周汽油库存减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。但原油库存大幅增加760万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。