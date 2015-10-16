良好数据打压金价，日内走势偏空

来源：原创 作者：投资李哥





基本面：

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日期 时间 事件 前值 预测值 公布值

2015-10-15 20:30 美国 10月纽约联储制造业指数 -14.67 -8.0 -11.4

2015-10-15 20:30 美国 10月纽约联储制造业新订单指数 -12.91 --- -18.91

2015-10-15 20:30 美国 10月纽约联储制造业物价获得指数 -5.15 --- -8.49

2015-10-15 20:30 美国 10月纽约联储制造业就业指数 -6.19 --- -8.49

2015-10-15 20:30 美国 9月季调后CPI月率 -0.1% -0.2% -0.2%

2015-10-15 20:30 美国 9月未季调CPI 238.3 237.816 237.9

2015-10-15 20:30 美国 9月未季调核心CPI年率 1.8% 1.8% 1.9%

2015-10-15 20:30 美国 9月未季调核心CPI月率 0.1% 0.1% 0.2%

2015-10-15 20:30 美国 9月未季调CPI年率 0.2% -0.1% 0%

2015-10-15 20:30 美国 9月实际收入月率 +0.4% --- -0.2%

2015-10-15 20:30 美国 10月10日当周初请失业金人数 26.2 27.0 25.5

标普500指数10月15日(周四)收盘上涨29.16点，涨幅1.46%，报2023.4点

纳斯达克指数10月15日(周四)收盘上涨87.3点，涨幅1.82%，报4870.1点

道琼斯指数10月15日(周四)收盘上涨217.97点，涨幅1.29%，报17142.72点

昨天公布的数据来看，加大了美联储加息的信心，杜德利：太早或太晚加息都会带来风险，不清楚生产力是否被低估。梅斯特：美国经济能承受美联储的小幅加息，尽管全球面临风险，美国经济仍已做好加息准备，加息需要在通胀率升至2%之前启动。"

技术面：

昨日金价受美国CPI的数据影响刷出新高1191.38，而后在初请数据良好的打压下，探低1174.27附近，最后收回1151.82附近，日线收出擀子阴线，放出高位看空信号，，macd保持阳线，但量能降低，dif滞涨，今日开盘走低，1181.82被有效跌破，4小时周期1187.02构成头部，MA5与MA10构成死叉，macd看空；金价日内看空。欧元跌穿1.1420关键支撑，前期涨势属于虚破，C浪回落再次被规划未来走势中，日线macd趋势形成死叉，日内关注1.1388的阻力。英镑未能有效突破8·25-9·18形成的下降趋势，昨日的十字阴线，须提防价格后期回落。但周线趋势看涨，日内英镑走势尚不明确，投资者宜多观望，期待信号明确。

今日观点：

综上所述，周五收线，价格回落，本属正常，金银走势在操作上，应高空为主，欧元宜高空，英镑观望。

今日思路：

阻力位1200.93、1191.38、1181.82；支撑位1175.06、1161.86、1147.95；

1、黄金1181.82跌破做空，止损1191.38止盈1175.06、1161.86、1147.93；

2、黄金1171.58跌破做空，止损1175.06止盈1156.14、1147.93；

3、白银16.12不破做空，止损16.24止盈15.9、15.68；

4、加元1.2857不破做多，止损1.2803止盈1.2955、1.3052、

5、澳元0.7344不破做空，止损0.7381止盈0.7279、0.7215、0.7158；

6、日元119.64不破做空，止损119.96止盈118.40、117.70、116.07

7、欧元1.1391不破做空，止损1.142止盈1.1314、1.1173；

8、英镑1.5474不破做多，止损1.5079止盈1.5353、1.5233；

9、瑞郎0.9547不破做空，止损0.9603止盈0.9475、0.9434、0.9148；

10、镑日184.38突破做多，止损183.83止盈184.84、185.30、186.76；

11、欧日135.94不破做空，止损136.52止盈135.04、133.56；

12、美指94.27企稳做多，止损93.8止盈94.31、94.63、95.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差