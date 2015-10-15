决策分析：别舔舐零售伤口了 美元又迎通胀考验

汇市概况：周四(10月15日)亚市盘中，多数货币对延续隔夜表现。非美货币多数走高，美元仍旧承压。

亚市的走向基本在延续隔夜的行情。虽然盘中公布的澳洲就业数据不佳，但澳元/美元短暂回落后，午盘仍反弹至0.7330水平。美元/日元午盘也进一步承压，逼近昨日创下的118.63低位。欧元/美元更是刷新8月末来高位1.1495。

本交易日亚盘的情况和昨日很相似。昨日就指出亚盘的行情是在为晚间的美国零售销售预热。本交易日的情况同样，投资者都在等待晚间的美国CPI数据。

对于美元多头来说，根本没多少时间舔舐伤口。考虑到市场对美国9月未季调核心CPI年率的预期和前值一致(为+1.8%)，预期并不谨慎。晚间如果通胀数据无法救命的话，基本就是美元的再度承压。总之，大概率是非此即彼的二元选择，不太可能出现温和行情。

日内焦点、风向标：

20:30 美国 9月未季调消费者物价指数

22:30 纽约联储主席杜德利参加主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动

22:30 圣路易斯联储主席布拉德在第40届年度秋季政策会议致开幕词

主要货币走势分析：

欧元：周四亚市盘初，欧元/美元开于1.1473，汇价盘中再刷新高。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，欧元短线仍有上行空间。

日元：周四亚市盘初，美元/日元开于118.85，汇价盘中反弹未果。从技术上看，美元/日元日图MACD绿色动能柱显现，KDJ指标向下。从日线图来看，美元/日元短线出现破位下行行情。

澳元：周四亚市盘初，澳元/美元开于0.7300，汇价盘中维持强势。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱犹存，KDJ指标走平。从日线图来看，澳元短线上行风险犹存。