黄金成功翻越200日均线 金市浴火重生进行时

国际现货黄金周四(10月15日)亚市盘中稳守隔夜涨幅，并徘徊在1185美元附近。周三因美国零售及通胀数据不佳，导致市场对美联储年内加息的预期进一步降温，金价一度冲击1190美元水平，并最终收在200日均线1176美元上方，为今年5月来首次。

数据显示，美国9月零售销售月率增长0.1%，市场预期增长0.2%，前值下修为持平；美国9月核心零售销售月率下滑0.3%，预期下跌0.1%，前值亦为下跌0.1%。美国9月生产者价格指数(PPI)月率下跌0.5%，创今年1月以来最大降幅，预期下跌0.2%，前值持平。

近期美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)的两位“亲密战友”——和布雷纳德(Lael Brainard)本周初先后发表鸽派讲话。

美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)近日发表讲话称，他当前不支持年内加息，这一表态与美联储主席耶伦关于年内加息的预期大相径庭。

而另一位理事布雷纳德也持相同观点，她认为美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。

根据利率期货显示，美联储今年12月加息的概率从2个月前的的74%一路下降至27%。

Australian Bullion Co.首席经济学家Jordan Eliseo表示，“过去数月来我们看到的是美国数据真的在恶化，这不得不令市场将美联储今年的加息窗口，同时引发黄金市场的一些空头回补。相信在技术面的改善之下，市场将涌现出一批黄金多头。”

Sumitomo Corp. Global Research首席执行官Bob Takai称，“金价5个月以来重返200日均线上方，这是延续上行趋势的重要信号。”

Takai还补充道，“美元走软以及来自中国和印度的实物金需求同样在支撑着金价，当前美元正接近3个多月来的低点。”