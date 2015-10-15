欧元/美元10月15日技术分析

周四（10月15日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1485附近水平徘徊。

分析师指出，欧元/美元已经突破1.1459关键阻力位，表明汇价正重启自1.1086以来的反弹之势，同时表明自1.0461开始的反弹尚未结束。

该分析师指出，目前对欧元/美元的偏好转为看涨，目标指向1.1713阻力位甚至其上方。当前依旧预计汇价将于1.1810遭遇强劲阻力，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位，届时将可能于此受阻回落而终结自1.0461以来的涨势。

下行方面，如果欧元/美元跌破1.1343支撑位，则对其偏好将先转为中性。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后将于1.0461下方刷新低位。