投行：日银决议及日本邮政私有化如何左右日元？

诸多投行就10月末至11月初期间会对日元产生影响的因素进行分析。内容如下：

分析师们认为，在10月末至11月初期间对日元走势起到关键作用的是日本央行货币政策决议和过去20年以来最大的一次私有化——日本邮政。

首先，一定是10月30日的日本央行利率决议。市场对日银在此次会议上扩大宽松有着较高预期。

Capital Economics日本经济学家Marcel Thieliant表示，日本央行对达成2%的通胀目标仍抱有信心。但现实是，日本非能源进口物价自QQE实施以来首次出现下滑。无疑突出了日银达成通胀目标的困难性。

Thieliant指出，本行仍维持日银不久将进一步宽松的预期。这将令日元进一步承压，也会为日本通胀水平带来新的动力。

另一个重要因素将是尚未发生的日本邮政私有化，若日本邮政私有化，则将成为过去20年来最大的一次日企私有化事件。

布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Marc Chandler指出，日本邮政是一个“巨兽”，旗下资产达到了296万亿日元(约合2.5万亿美元)。如果日本邮政私有化的话，其溢价将在100-120亿美元之间。旗下将有4.95亿公司股被出售，4.12亿银行股被出售，6600万保险股被出售。日本国内投资者预计将吸收80%的IPO，剩余的20%将由海外投资者购得。在日本国内，95%的股票将通过零售渠道销售。

对于汇市影响，Marc Chandler认为，影响可能受到限制。部分原因是海外投资者购买日本邮政的资金可能是通过抛售其他日股而筹措的。

但Chandler也指出，投资者需要注意到，当银行和保险资产被剥离后，控股公司对这两类资产的资金占比将从IPO后的近90%逐步降至50%。这些资产都将在股市及海外市场被多样化。

瑞信(Credit Suisse)策略分析师Matthew Derr认为，日本邮政IPO对安倍也十分重要。因其会对国内零售投资者和安倍支持率构成影响，从而放大其作用。

Matthew Derr也认为，日本邮政IPO对日元的影响是有限度的。但是由于该IPO，日股可能自现在至IPO期间大幅承压。而这会令市场对日本央行进一步宽松的预期上升。