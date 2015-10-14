财经观察：人民币离ＳＤＲ货币篮子还有多远

国际货币基金组织(IMF)执行董事会按计划将于11月正式讨论是否将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。多位专家接受新华社记者采访时表示，考虑到人民币国际化的进程以及中国推进金融市场改革的举措，人民币有可能成为SDR货币篮子中的第五种货币。

美国前驻IMF执行董事梅格·伦德萨杰对记者表示，IMF执行董事会讨论的主要依据来自IMF员工准备的评估报告，其将主要评估中国在推进人民币自由使用方面所采取的措施，总的来看考虑到人民币国际化的进展，IMF执行董事会将有可能批准人民币加入SDR货币篮子。

她说，如果人民币被纳入SDR货币篮子，将意味着中国要继续推进金融市场改革，而这终将惠及中国消费者和企业。

近年来，中国金融市场改革从没有停止过，从放开存贷款利率推动利率市场化，到向境外央行类机构开放银行间债券和外汇市场，都展示了中国推进改革的决心。

同时，人民币国际化也取得积极进展。根据环球银行间金融通信协会近日公布的数据，以价值计算，8月份人民币首次超过日元，跻身全球第四大支付货币。人民币在全球支付体系中所占市场份额达到2.79%。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪表示，中国正尽可能地解决IMF8月初公布的SDR货币篮子初步评估中所提出的关切，已经采取的措施包括公布外汇储备中的货币构成，向外国央行、国际金融组织和主权财富基金开放银行间债券市场和外汇市场，采取措施完善人民币中间价报价。

他说，IMF在11月的讨论上有可能投票批准人民币成为SDR货币篮子中的第五种货币。

前美国财政部官员、彼得森国际经济研究所高级研究员埃德温·杜鲁门说，中国领导人上月底访美期间，美方明确表示在人民币符合IMF现有标准的前提下支持人民币纳入SDR篮子。如果IMF员工评估报告认为人民币符合纳入SDR货币篮子的标准，那么美方会支持这一决定。从这点看，人民币纳入SDR货币篮子的可能性极高。不过，他也指出，IMF执行董事会也有可能将最后决定时间推迟到明年某个时候。

杜鲁门说，中国采纳IMF数据公布特殊标准、向IMF报告官方外汇储备货币构成、缩小离岸人民币与在岸人民币汇率价差，这些措施都有助于推动人民币纳入SDR货币篮子。

在刚刚结束的IMF和世界银行秋季年会上，IMF副总裁朱民表示，中国作为全球第二大经济体和贸易大国，其货币的国际地位应相应提高。在这一过程中，人民币能否走出去，能否作为交易货币和贸易清算货币，对中国的金融稳定和经济发展非常重要。

他说，人民币如果能纳入SDR货币篮子，将有助于各国在交易中使用人民币，在货币储备中增加人民币，从而增强中国的经济和金融实力。同时，如果IMF将人民币纳入SDR货币篮子，也将是IMF首次将新兴经济体货币作为储备货币，这将是新兴经济体货币在国际舞台上得到认可的表现，为IMF提供一个改革和推动其包容性提升的机会。

IMF目前正在进行5年一次的SDR货币篮子的构成评估，人民币是否会纳入SDR货币篮子将是本次评估的重点之一。IMF的SDR评估主要有两个标准：一是货币发行国的出口贸易规模位居世界前列，二是该货币可自由使用。在2010年上次SDR评估时，人民币满足了第一个标准，但未达到第二个标准。

SDR是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员国官方储备不足。其价值目前由美元、欧元、日元和英镑四种货币组成的一篮子储备货币决定。