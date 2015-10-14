美国渐渐失去霸权低位，奥巴马急了

来源：原创 作者：投资李哥

基本面：

"标普500指数10月13日(周二)收盘下跌12.76点，跌幅0.63%，报2004.7点

纳斯达克指数10月13日(周二)收盘下跌42点，跌幅0.87%，报4796.6点

道琼斯指数10月13日(周二)收盘下跌49.97点，跌幅0.29%，报17081.89点

卡特(大言不惭)：美国将继续在中国南海的活动 ，呼吁俄罗斯改变失败的战略、采取专业行动并遵守规则，亚洲领海主权存在争议，这种时候十分需要美国，俄罗斯在叙利亚的行为是“错误的”，“目光短浅的”，希望与俄罗斯在叙利亚安全飞行问题上的军事谈判能达成协议。

美国防部长卡特（大言不惭）：美国将在国际法允许的范围内进行航行、飞行以及其它活动，该范围包括中国南海

克里：所有国家在中国南海的权利都应得到尊重

美国是有名的挑事方国家，是阴险小人种族，美国的危机将引发全球，叙利亚问题就是美国拖泥带水，没有诚意干预的结果，其出发点就是期盼别国政局不稳，以稳固美国的霸权地位，中国的独立主张和中国的发展带给美国的不安，美国就试图造事。这个世界很难稳定下来，这将是黄金支撑的动力。"

技术面：

昨日金价回踩1152，夯实了支撑之后，迅速反弹，最终收出棒槌阳线，ma5与ma10看多排列，布林口向上展开，macd看涨走势良好，日内至此金价已经突破月线阻力1169.83，创出11174.5的新高，4小时k线居于1172.03支撑上方，macd看多强烈，MA5走势坚挺；欧元日线企稳1.1376，macd走势看多，空头暂时退出观望；英镑昨日走过山车，后市继续反弹。

今日观点：

综上所述，日内金价继续冲高，欧元高处观望，谨慎看涨，英镑继续看震荡回落。

今日思路：

阻力位1194.79、1177.04、1174.53；支撑位1172.03、1163.16、1154.28；

1、黄金1172.03企稳做多，止损1169.43止盈1174.53、1177.04、1194.79；

2、黄金1172.03跌破做空，止损1174.53止盈1163.16、1154.28；

3、白银15.91企稳做多，止损15.76止盈16.10、16.29；

4、加元1.2986不破做空，止损1.3079止盈1.2960、1.2899、1.2838；

5、澳元0.7285企稳做多，止损0.7158止盈0.7332、0.7388、0.7430；

6、日元119.7不破做空，止损119.78止盈119.57、119.38、118.7

7、欧元1.1376企稳做多，止损1.1304止盈1.1410、1.1444、1.1637；

8、英镑1.5298不破做空，止损1.5356止盈1.5246、1.5137；

9、瑞郎0.9585不破做空，止损0.9655止盈0.9554、0.9522、0.9297；

10、镑日182.75不破做空，止损184.38止盈181.12、180.2；

11、欧日136.52不破做空，止损137.36止盈135.04、133.56；

12、美指94.98不破做空，止损95.38止盈94.40、93.81；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差