比特币普及的终极途径

多数比特币价格周二(10月13日)亚盘持续承压，延续之前的回落行情。业内人士撰文就比特币普及的最佳途径进行分析。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自248高位回落至245水平，本交易亚盘进一步走低至244下方，目前交投于245附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自218附近回落至215.50水平，此后虽有所反弹，但本交易日亚盘再度承压至215水平，目前交投于216附近。

比特币/人民币昨日自1597.30附近回落至1577水平，本交易日亚盘更是落至1566.70低位，目前交投于1576附近。

行业方面，Blade首席执行官Ed Boyle及联合创始人Daniel Delshad近日共同撰文章称，如果比特币想要跨越鸿沟，达到大规模普及的地步；那么就需要将其连接到现有的借记卡网络。

根据CoinDesk的比特币动态报告显示，有10万商户接受了比特币付款，但这仅是接受信用卡付款总数的0.3％。

该文指出，虽然比特币的采用曲线比互联网的采用曲线要好些，但是比电话的慢。而和手机的采用曲线更无法同日而语。后者上升的更快，更陡，主要是因为手机用户不需要新网络。从一开始，手机与传统通讯途径(即固定电话)就能互联互通。

参考手机的发展普及过程，Ed Boyle及Daniel Delshad认为，现在是该考虑互相操作性，以及连接比特币到现有借记卡网络的时候了。通过链接比特币到这些网络，消费者可以直接访问世界各地的2800多万家商户。

虽然大规模普及比特币和区块链可能仍要几年的时间，但如果几乎无处不在的付款也接受比特币，那么将大大提高比特币的效用，因此，也会增加它的潜在价值，加速其推广。