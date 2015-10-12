CIBC一周交易推荐：英美加息如“孔融让梨” 汇价又怎么走？

近期英镑/美元的涨势被上周公布的疲软英国贸易账数据打破。

汇价早先首先升至1.5382，在近期跌势1.5657-1.5196的50%回撤位遭遇强阻。经历短暂盘整后，汇价回撤至1.5299，本周初盘整于1.5320附近。

本周英国将公布就业和通胀数据，高于预期的数据将推动汇价再次反弹，目标指向近期升势的61.8%回档位1.5445。

技术面看，日图汇价尝试守住20日均线，但均线维持强烈的看涨斜率，技术指标穿过中线后失去上行动能，限制强劲反弹几率。

4小时图汇价试图突破200周期均线，20周期均线维持强烈看涨斜度，位于现价下方附近，技术指标走低至中线附近，增加下行突破1.53的几率。

加拿大帝国商业银行全球市场(CIBC World Markets)指出，似乎每次美联储(FED)加息预期延后的之时，英镑兑欧元总是会回吐部分涨幅。

该行在每周汇市研报中写道：

何以至此？原因在于市场认为英国央行不可能在美联储之前加息，因此如果美联储加息预期延后，那么英国央行的加息时点也顺带后移。的确，英国央行货币政策委员会在年内做出加息举动的可能性几乎没有，而美国联邦公开市场委员会(FOMC)在这方面似乎仍有“一线生机”。

然而，若美联储主席耶伦(Janet Louise Yellen)及其同僚等待过久，直到2016年才加息的话，那么英国央行可能会被迫提前采取行动。而且，即便首次加息时点较晚，央行随后的加息路径可能相对陡峭，英国的闲置产能(例如就业-人口比例和工业产能利用率等指标)早已趋紧，这就让英镑有望收复兑美元的失地。

我们对于英镑/美元未来12个月的报价预期为1.60。