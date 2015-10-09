人民币贬值作用有限 出口继续寻底

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中国出口仍在收缩。今年8月，我国出口额为1969亿美元，同比下降5．5％，连续第二个月收缩，但降幅比上月的8．3％略有减小。对前五大市场的出口无一增长，但对美国、欧盟、中国香港、东盟的出口降幅均有所收窄。8月，对美国出口下降1％（上月为下降1．3％），对欧盟出口下降7．5％（上月为下降12．3％）；对中国香港出口下降3．8％（上月为下降14．9％）；对日本出口同比下降5．9％（上月为下降13％）；对东盟出口同比下降4．6％（上月为同比增长1．4％）。
对金砖四国的出口表现全面恶化，不仅俄罗斯和巴西降幅扩大，前几个月还略有增长的印度和南非市场也开始收缩。8月，对印度出口同比下降4．8％（上月为增长5．1％），对南非出口同比下降7．3％（上月为同比增长1．1％），对巴西出口同比下降29．8％（上月为下降17．8％），对俄罗斯出口下降37．6％（上月为下降35．3％）。
拉动出口的最主要三大类产品仍在负增长，但降幅均有所收窄。8月，服装出口同比下降7．2％（上月为同比下降12．4％），纺织品出口同比下降2．3％（上月为同比下降5．9％），电脑及其部件出口同比下降17．3％（上月为同比下降20．4％）。
根据工业企业的数据，出口也并无改善迹象。8月规模以上工业出口交货值同比下降3．1％（上月为同比下降2．5％），为连续第五个月负增长。
全球经济下行压力加大。首先，美国经济出现放缓迹象。二季度，美国实际GDP同比增长2．7％，已连续第五个季度保持在2．5％以上；7月美国房地产市场表现也依旧抢眼，新建住房和成屋的销售量同比分别增长了25．8％和10．3％，增速均高于上月（分别为17．9％和9．4％）；8月份美国的失业率降至5．1％，为2008年4月以来新低。不过，最新公布的PMI指数显示，8月美国制造业的景气连续第二个月降温，服务业景气指数也环比下降。同时，9月的密歇根大学消费者信心指数出现跳水，且为连续第三个月下降，Sentix投资者信心指数同样是连续第二个月下降。
其次，欧元区二季度实际GDP同比增长1．5％，创2011年二季度以来最快增速。8月欧元区通胀率连续第三个月保持在0．2％，连续第三个月维持在正值区间，德国和欧元区经济景气预期指数均连续第二个月环比上升。
第三，日本经济再度面临通缩风险。二季度日本实际GDP同比增长0．8％，结束了连续四个季度的负增长，但通胀率快速下滑，7月核心CPI已重新跌至零。
第四，金砖国家经济景气恶化。8月，印度、俄罗斯、巴西这三国的PMI指数均掉头向下，且金砖四国中只剩印度PMI仍在荣枯分界线之上。
新兴市场货币跟随人民币贬值，中国出口低迷态势难以改变。8月人民币中间价形成机制改革造成人民币对美元汇率贬值4．3％，但同期其他新兴经济体货币同样贬值，俄罗斯卢布、巴西雷亚尔、马来西亚林吉特对美元分别贬值9．5％、6％和5．8％，幅度明显超过了人民币，印度卢布和墨西哥比索对美元也都贬值了3．1％，幅度与人民币相差不大；发达经济体货币对美元则小幅升值，欧元升值2．5％，日元升值2％。因此，人民币的一次性贬值至多只是稍稍改善了中国对发达国家的出口，而对中国对新兴经济体的出口并无实质性帮助。
近期新兴经济体经济景气下行趋势明显，说明中国经济减速对全球经济的反馈作用日益突出。在发达经济体仍处于弱复苏阶段的情况下，中国出口至多只能维持微弱增长。
对金砖四国的出口表现全面恶化，不仅俄罗斯和巴西降幅扩大，前几个月还略有增长的印度和南非市场也开始收缩。8月，对印度出口同比下降4．8％（上月为增长5．1％），对南非出口同比下降7．3％（上月为同比增长1．1％），对巴西出口同比下降29．8％（上月为下降17．8％），对俄罗斯出口下降37．6％（上月为下降35．3％）。
拉动出口的最主要三大类产品仍在负增长，但降幅均有所收窄。8月，服装出口同比下降7．2％（上月为同比下降12．4％），纺织品出口同比下降2．3％（上月为同比下降5．9％），电脑及其部件出口同比下降17．3％（上月为同比下降20．4％）。
根据工业企业的数据，出口也并无改善迹象。8月规模以上工业出口交货值同比下降3．1％（上月为同比下降2．5％），为连续第五个月负增长。
全球经济下行压力加大。首先，美国经济出现放缓迹象。二季度，美国实际GDP同比增长2．7％，已连续第五个季度保持在2．5％以上；7月美国房地产市场表现也依旧抢眼，新建住房和成屋的销售量同比分别增长了25．8％和10．3％，增速均高于上月（分别为17．9％和9．4％）；8月份美国的失业率降至5．1％，为2008年4月以来新低。不过，最新公布的PMI指数显示，8月美国制造业的景气连续第二个月降温，服务业景气指数也环比下降。同时，9月的密歇根大学消费者信心指数出现跳水，且为连续第三个月下降，Sentix投资者信心指数同样是连续第二个月下降。
其次，欧元区二季度实际GDP同比增长1．5％，创2011年二季度以来最快增速。8月欧元区通胀率连续第三个月保持在0．2％，连续第三个月维持在正值区间，德国和欧元区经济景气预期指数均连续第二个月环比上升。
第三，日本经济再度面临通缩风险。二季度日本实际GDP同比增长0．8％，结束了连续四个季度的负增长，但通胀率快速下滑，7月核心CPI已重新跌至零。
第四，金砖国家经济景气恶化。8月，印度、俄罗斯、巴西这三国的PMI指数均掉头向下，且金砖四国中只剩印度PMI仍在荣枯分界线之上。
新兴市场货币跟随人民币贬值，中国出口低迷态势难以改变。8月人民币中间价形成机制改革造成人民币对美元汇率贬值4．3％，但同期其他新兴经济体货币同样贬值，俄罗斯卢布、巴西雷亚尔、马来西亚林吉特对美元分别贬值9．5％、6％和5．8％，幅度明显超过了人民币，印度卢布和墨西哥比索对美元也都贬值了3．1％，幅度与人民币相差不大；发达经济体货币对美元则小幅升值，欧元升值2．5％，日元升值2％。因此，人民币的一次性贬值至多只是稍稍改善了中国对发达国家的出口，而对中国对新兴经济体的出口并无实质性帮助。
近期新兴经济体经济景气下行趋势明显，说明中国经济减速对全球经济的反馈作用日益突出。在发达经济体仍处于弱复苏阶段的情况下，中国出口至多只能维持微弱增长。