美联储态度含糊摸凌两可，黄金获利好支撑

来源：原创 作者：李哥

基本面：

"美联储FOMC在周四(10月8日)公布的9月货币政策会议纪要表示，许多委员预期今年晚些时候再加息。大多数参与者在9月FOMC政策会议上认为，美联储几乎已经达到加息的诸多条件，等待明朗的前景是谨慎之举。

FOMC纪要表示，几位委员担忧美国通胀的下行风险，许多委员认为美元升值对出口有害，很多委员认为应当让失业率降至充分就业水平之下。一些委员认为股市的下跌反映了高估值。几位委员认为再投资可以帮助控制联邦基金利率。

FOMC纪要指出，下行风险增大使联储决定在9月份暂不加息。同时一些委员认为过早加息将会损害美联储信誉。几个委员认为美联储应该在首次加息之后维持再投资的措施。

纪要中显示，委员们认为解决通胀率太高比解决其太低更为容易。多位委员认为全球状况给美国构成了日益严峻的下行风险。目前更多委员认为通胀存在“偏下行风险”。多数委员预计通胀的预期得到了良好的锚定。

FOMC纪要显示，里奇蒙德联储主席莱克在9月会议上希望加息。

FOMC纪要表明，最近一次的经济预测略弱于7月会议的预测。美联储希望在加息前看到经济持续温和增长、劳动市场持续改善，同时中国实质放缓和潜在的溢出效应可能拖累美国出口。美联储担心中国影响会导致美元升值、通胀率下降。

FOMC纪要显示，委员们调低未来几年的增长预期，原因在于市场下跌、美元走势和全球增长疲软。委员们预计通胀率在2018年底前将低于2%的目标。几乎全部与会者均认为未来两年利率应该继续大幅低于长期水平。"

技术面：

昨日美联储会议纪要老调重弹，继续摸凌两可，态度含糊，金价冲高后回落，早盘单边上涨，重回1150附近，macd继续呈阳性，dif与dea看多走势，日内关注上方1150-1154一带阻力，4小时周期显示macd回归0轴，dif与dea金叉，ma5与MA10、布林中轨位置关系看涨排列，布林口向上放开，日内走势偏多，欧元昨收阳线，上方关口1.1301阻力凝重，macd走势看涨，操作上需要谨慎高位回落，英镑涨势格局稳定，日图K线结构与均线指标均看好多头，macd也积极配合看涨，低多仍是上策。

今日观点：

综上所述，日内金价没有破位1150.84之前不看涨，短线以做多为主，欧元高位做空，英镑逢低做多。

今日思路：

阻力位1162.29、1156.56、1150.84；支撑位1141.48、1130.54、1110.24；

1、黄金1150.84不破做空，止损1156.56止盈1141.48、1130.54、1110.24；

2、黄金1138.4企稳做多，止损1133.81止盈1150.84、1156.56、1162.29；

3、白银16.02不破做空，止损16.1止盈15.56、15.22；

4、加元1.3059不破做多，止损1.303止盈1.2961、1.2613；

5、澳元0.7241企稳做多，止损0.716止盈0.7279、0.7316、0.7601；

6、日元118.95企稳做多，止损118.67止盈119.95、120.94、121.22；

7、欧元1.1301不破做空，止损1.135止盈1.1215、1.1128、1.1079；

8、英镑1.5317企稳做多，止损1.5282止盈1.5382、1.5597、1.5658；

9、瑞郎0.9646企稳做多，止损0.9598止盈0.9698、0.9732、0.9818；

10、镑日184.35企稳做多，止损183.61止盈187.29、188.11；

11、欧日135.23不破做多，止损134.79止盈135.97、137.96；

12、美指95.43跌破做空，止损95.57止盈94.85、94.43、93.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差