IMF预期中国放缓会带来风险 敦促中国采取浮动汇率制

国际货币基金组织(IMF)周二表示，中国决策者应该推进结构性改革，让这个全球第二大经济体立站在更加可持续发展的基础之上，即便中国经济成长可能在2016年进一步放缓至6.3%。

IMF预期今年中国经济增速从2014年的7.3%降至6.8%，2016年继续降温，维持现有的预测不变。

“可能需要稍微更多一些的政策支持，以确保经济增速不会急剧下滑，但当局在推行结构性改革方面取得更大进展，对于激励民间消费增强并弥补投资放缓的影响，将非常关键，”IMF在其世界经济展望报告中表示。

中国政府一直在稳步加大对经济的政策支持力度，包括降息和扩大财政支出。目前来看，中国经济增速可能降至25年来的最慢水平。

中国政府的2015年经济增长目标是在7%左右，不过有些经济学家认为目前的增长速度可能已远较这个目标疲弱。

IMF表示，中国政府面临棘手的局面，一方面要防止经济急剧放缓，一方面又要降低因杠杆水平过高所造成的隐患，同时还要加强市场机制在经济中的作用。

中国在全球金融危机高潮时期推出的大规模刺激措施，推动信贷与投资激增，导致地方政府背上沉重的债务负担，且工厂产能普遍过剩。

“如果2009-12年信贷大增结束后的宏观经济管理比预期更加困难，则存在经济放缓更加严重的风险，”IMF表示。

IMF再次呼吁中国推进以市场为基础的汇率改革。中国于8月时意外让人民币贬值。

“近来中国汇率机制的改革，为更由市场决定的汇率奠定基础，但这多要取决于执行情况，”IMF表示。

“随着中国持续更为融入全球经济和全球金融市场，浮动汇率将提高货币政策自主权，并协助经济对外部冲击进行调整。”

中国称人民币贬值是温和的，并且是汇率迈向市场导向改革的一部分。这也与中国推动人民币纳入IMF特别提款权(SDR)篮子一致。

但此举却在金融市场引起轩然大波，因投资人担心这可能导致货币竞贬，进而可能让脆弱的全球经济变得不稳定。

中国官员承诺推动金融改革，以提高人民币的可兑换性，力争让人民币纳入IMF的SDR篮子。

然自人民币贬值以来，央行曾大举入市干预支撑汇率，政府也大力在股市阻跌。

IMF理事会计划在11月决定是否将人民币纳入SDR篮子。